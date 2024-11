La star di The Vampire Diaries Paul Wesley protagonista di una serie thriller sulla guerra in Ucraina

Paul Wesley, protagonista di Star Trek: Strange New Worlds, che si sta avviando alla terza stagione, e noto soprattutto per aver recitato in The Vampire Diaries, sarà il protagonista della miniserie sulla guerra ucraina, Unspoken.

Tutti i dettagli della serie

Creata dallo scrittore polacco Filip Syczyński, che ha scritto con l'ucraina Zhanna Ozirna, la serie è prodotta dalla casa di produzione polacca Match & Spark insieme a 5X Media, con sede a Los Angeles, che è appena salita a bordo del progetto come co-produttore e segna la prima serie sceneggiata europea di quest'ultima.

Paul Wesley è Stefan in una foto promozionale della nuova serie CW The Vampire Diaries

Ambientata sullo sfondo dell'invasione russa dell'Ucraina, la serie segue il viaggio di Paul (Wesley), un ex soldato diventato tassista in Polonia. Dopo aver ricevuto una telefonata disperata dalla moglie a Kiev il giorno dell'invasione, corre contro il tempo, attraversando i confini per portare la sua famiglia in salvo in mezzo al caos e un terrore inimmaginabile. Al telefono, li guida attraverso un paesaggio di paura e violenza, intensificando il senso di urgenza mentre lottano per la sopravvivenza di fronte a probabilità insormontabili.

Ispirata a fatti realmente accaduti il giorno dell'invasione russa, la serie seguirà la ricerca di Paul attraverso un territorio devastato dalla guerra, ma attraverso le sue battaglie interiori di redenzione e resilienza.

Wesley ha dichiarato: "In un mondo colpito dalla guerra, mi appassiona far vivere il lato umano di questo conflitto attraverso la lente di un uomo e della sua famiglia. Spero che gli spettatori si immedesimino nella lotta di Paul e traggano dal suo viaggio qualcosa di significativo sulla vita, sui valori e sulla resilienza, oltre a una rinnovata comprensione dello spirito umano quando si trova sotto pressione".

David Straiton, che ha diretto episodi di Magnum P.I., The Good Doctor e MacGyver, dirigerà la serie, che è una coproduzione di quattro nazioni tra Polonia, Ucraina, Germania e Stati Uniti. Straiton ha compiuto numerosi viaggi di volontariato in Ucraina per assistere la Legione Internazionale.

La serie sarà girata principalmente in inglese, con alcune parti in ucraino e polacco. La produzione dovrebbe iniziare nell'Europa dell'Est nell'inverno del 2025-26.