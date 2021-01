Paul Wesley produttore del film Aliya, esordio alla regia dell'israeliano Dekel Berenson

Paul Wesley sarà coinvolto come produttore in occasione del debutto alla regia di Dekel Berenson, film intitolato Aliya.

Nel team del progetto di Three Color Films ci saranno anche il nominato al premio Oscar Alexander Rodnyansky e Marek Rozenbaum.

Il film Aliya racconta la storia di un'immigrata diciottenne di origine ucraina che, dopo aver scoperto di avere origini ebraiche, si trasferisce a Israele ed entra nell'esercito. Durante una licenza, Aliya subisce un'aggressione violenta da parte del ragazzo con cui aveva un appuntamento, rivalutando così i suoi valori, ciò in cui crede e il suo ruolo nell'addestrare i giovani militari.

Le riprese del progetto che vede coinvolto anche Paul Wesley, ex star di The Vampire Diaries, si svolgeranno in Israele e il film è stato selezionato da Sam Spiegel Film Lab, che aveva già sostenuto la realizzazione di Il figlio di Saul.

Berenson si è trasferito a Budapest dopo aver completato la leva obbligatoria israeliana e ha studiato Relazioni Internazionali, diplomandosi come primo della sua classe. Durante la sua vita ha viaggiato in oltre 60 nazioni diverse. Dopo i cortometraggi Anna e Ashmina, Aliya sarà il suo esordio alla regia di un lungometraggio.