Star in the Star termina in anticipo?

Star in the Star non sarà sospeso da Mediaset, nonostante gli ascolti a picco e le critiche, ma dovrebbe terminare prima del previsto.

Star in the Star è destinato a terminare in anticipo? Mediaset avrebbe deciso che il programma condotto da Ilary Blasi non chiuderà nonostante i pessimi ascolti e le critiche, in base a quanto diffuso da Fanpage, ma la finale dovrebbe andare in onda giovedì 14 ottobre, dunque con due settimane d'anticipo rispetto al calendario iniziale.

Star in the Star è partito con il forte handicap di essere una di via di mezzo tra Il Cantante Mascherato e Tale e quale show, questa sorta di peccato originale non ha giovato al programma subito penalizzato dagli ascolti. Inoltre, il prodotto finito non è sembrato all'altezza dei programmi a cui si ispirava, tanto che, secondo Dagospia, Mediaset avrebbe minacciato di querelare la società di produzione Banijay.

Fanpage riporta che intorno al programma "il clima che non è dei migliori ma che di certo non apre a una chiusura anticipata o addirittura immediata". Secondo il portale le puntate confermate sono 5 e non 7 come inizialmente previsto, la semifinale è prevista per giovedì 7 ottobre e la finale del programma si terrà il 14 ottobre.

Le pressioni sulla Banijay hanno spinto la casa di produzione a migliorare le maschere, renderle può simili agli originali e, nello stesso tempo, permettere ai cantanti di esibirsi dal vivo. Nelle prime due puntate del programma sono state svelata tre maschere: quella di Elton John, indossata da Massimo di Cataldo, quella di Patty Pravo indossata da Gloria Guida e quella di Paul McCartney indossata da Ronn Moss.