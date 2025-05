Star di Forrest Gump ha detto addio a Hollywood: "Voglio solo stare con la mia famiglia"

Gary Sinise è felice di svolgere soltanto il ruolo di nonno nella sua casa fuori Nashville. L'attore, famoso per ruoli in film di grande successo e per la serie tv CSI: New York, si è allontanato dalle scene.

Ora accompagna i nipoti a scuola e 'li vizia da morire' come ha raccontato a People la figlia Sophie, primogenita dell'attore, che nel 2024 ha perso, a soli 34 anni, Mac, il secondogenito, a causa di una rara malattia.

La nuova vita di Gary Sinise e la malattia del figlio

Nel 2019, la star di Forrest Gump lasciò Hollywood per prendersi cura del figlio, colpito da un cancro alle ossa. Ora il suo obiettivo è quello di far sapere che persona era suo figlio:"Mac ci ha lasciato cose bellissime. Voglio che le persone sappiano chi era".

Gary Sinise in CSI: New York

Mac Sinise, a soli 27 anni, scoprì di soffrire di cordoma, una rara forma di cancro che colpisce 300 persone all'anno negli Stati Uniti:"Sembrava un mostro che afferrava la spina dorsale di mio figlio" ha dichiarato Sinise, che nel frattempo conviveva anche con la malattia della moglie Moira Harris, in seguito guarita.

La rinascita di Gary Sinise con la musica del figlio

Mac Sinise aveva studiato composizione musicale alla USC e suonava la batteria sin da bambino, accompagnando il padre anche nella sua Lt. Dan Band, chiamata così in onore del personaggio del tenente Dan di Gary Sinise in Forrest Gump.

Dopo la morte di Mac, l'attore trovò rifugio proprio nella musica del figlio, e produsse un nuovo album con un gruppo di amici, destinando i proventi alla Gary Sinise Foundation, seguendo il desiderio di Mac.

Gary Sinise in una scena di Apollo 13

L'attore ha definito complicato un suo ritorno alla recitazione:"Può darsi che arrivi qualcosa di giusto, ma è difficile lasciare casa adesso. Voglio solo stare con la mia famiglia. Dopo aver perso Mac, abbraccio le mie figlie più forte. E penso alle cose che contano davvero".