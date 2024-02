Gary Sinise annuncia la morte del figlio Mac, avvenuta a soli 33 anni a causa di una rara forma di tumore

McCanna "Mac" Anthony, il figlio dell'attore e musicista Gary Sinise, è morto a soli 33 anni a causa di una rara forma di cancro.

Il giovane ha perso la vita il 5 gennaio, a distanza di alcuni anni dalla diagnosi di Cordoma, una particolare forma di sarcoma che abitualmente insorge ai due estremi della colonna vertebrale.

L'annuncio dell'attore

La triste notizia della morte di Mac è stata annunciata dal padre Gary Sinise sul sito della sua fondazione benefica, sottolineando che il giovane appena concluso il lavoro sul suo ultimo album. L'attore ha dichiarato: "La settimana in cui l'album è andato in stampa, Mac ha perso la sua battaglia con il cancro. È morto il 5 gennaio 2024 alle 3:25 del pomeriggio, ed è stato sepolto il 23 gennaio".

Il comunicato prosegue: "Come ogni famiglia che affronta una tale perdita, ci si spezza il cuore e stiamo cercano di gestire la situazione nel miglior modo possibile... Sono così benedetto, fortunato e orgoglioso di essere suo padre".

Sinise in una scena del film Ransom (1996)

La scoperta che il figlio aveva un Cordoma è avvenuta nell'agosto 2018, due mesi dopo la notizia che la moglie di Gary, Moira, aveva un cancro al seno. Sinise aveva spiegato, annunciando la situazione complicata che stava affrontando, che solo 300 persone all'anno sono affette da Cordoma negli Stati Uniti: "Nel 70% dei casi il tumore iniziale può essere rimosso ed è curato. Ma nel 30% dei casi, forse 90 persone ogni anno, il cancro ritorna". Mac ha affrontato due operazioni alla colonna vertebrale, ma il male è tornato nel maggio 2019, dovendo poi sottoporsi per la terza volta a un'operazione.

L'attore ha aggiunto: "Perdere un figlio, essendo genitori, è davvero difficile. Il mio cuore è rivolto a tutte le persone che hanno sofferto una perdita simile e a tutte le persone che hanno perso qualcuno che hanno amato. Abbiamo vissuto tutti qualcosa di simile in qualche modo. Nel corso degli anni ho incontrato così tante famiglie dei nostri eroi defunti. Spezza il cuore ed è così dannatamente difficile. La battaglia della nostra famiglia contro il cancro è durata cinque anni e mezzo ed è diventata sempre più difficile con il passare del tempo. Ha combattuto una battaglia in salita contro un cancro senza cura, ma non ha mai smesso di provare. Mac amava i film e noi gli abbiamo sempre detto che ci ricordava il soldato alla fine dello straordinario film 1917, che corre attraverso il campo di battaglia, con le bombe che esplodono intorno a lui, facendolo cadere a terra una dopo l'altra, tuttavia lui continua a rialzarsi, rifiutandosi di smettere e continuando a correre in avanti".