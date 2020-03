Stanotte a Venezia: Alberto Angela torna stasera su Rai1 alla scoperta della città lagunare

Alberto Angela torna stasera su Rai1 alle 21:25 con Stanotte a Venezia, un viaggio fra calli e campielli alla scoperta della Venezia notturna, quella più affascinante e misteriosa, la più romantica delle destinazioni.

Un palcoscenico pieno di arte, amori, intrighi e commerci su cui si muovevano personaggi, come Goldoni, Vivaldi, Marco Polo, Casanova. Un viaggio fra celebri capolavori come la Tempesta del Giorgione o l'Uomo vitruviano di Leonardo, fra i marmi preziosi e l'oro dei mosaici, il silenzio della laguna e il buio delle storiche prigioni. Qui tutto richiama Bisanzio e le rotte verso Oriente, tutto ricorda il coraggio di mercanti ed esploratori e la costruzione di una Repubblica che, per lunghi secoli, ha goduto di una piena indipendenza, rendendo la Serenissima un'esperienza unica nel panorama degli antichi stati italiani.

Con Alberto Angela si scoprirà come si eleggeva il doge, come si costruiva una gondola o le robuste galee destinate a garantire a Venezia il dominio dei mari. E poi, cosa rende unici i preziosi vetri di Murano? Come dipingeva Canaletto le sue vedute? E come realizzava Tintoretto i suoi immensi teleri? Viaggiando alla scoperta di una società che amava ricchezza e raffinatezza, lusso e musica, gioco d'azzardo e belle cortigiane, Angela porterà anche dove il normale turista non può arrivare: sotto il soffitto di Palazzo Ducale o dietro le quinte della Fenice, facendo anche incontri davvero inaspettati, come un dinosauro in Canal Grande. Una notte in giro nella laguna, fino a rivedere sull'acqua i riflessi della luce rosa dell'alba.