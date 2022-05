Stanley Tucci: Searching for Italy 2, la puntata sul Piemonte in onda stasera sulla Cnn

Stasera sulla Cnn alle 21:00 appuntamento con la puntata di Stanley Tucci: Searching for Italy 2 registrata in Piemonte.

Stanley Tucci: Searching for Italy 2, seconda stagione dello show vincitore dell'Emmy Award 2021 per l'Outstanding Hosted Non-fiction Program, ha debuttato lo scorso 1° maggio e stasera sulla Cnn alle ore 21:00 andrà in onda la puntata che vede protagonista Torino e il Piemonte.

Dopo il grande successo della prima stagione - andata in onda sulla Cnn a partire da febbraio 2021 - la società londinese Raw ltd ha scelto il territorio piemontese per ambientare una puntata della seconda stagione. Stanley Tucci, di origini italiane da parte di entrambi i genitori, soddisfa la sua passione per la cucina italiana mentre esplora le storie e le persone dietro la cucina più popolare del mondo. Nella puntata di domenica 8 maggio Tucci andrà alla scoperta del Piemonte, focalizzandosi sempre sui mercati alimentari, le trattorie e la cucina casalinga, i piatti locali e i sapori audaci.

Le riprese a Torino - realizzate con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - si sono svolte per una decina di giorni a novembre dello scorso anno e hanno coinvolto le piazze principali della città (San Carlo, Carignano, Castello), il Lungo Po, il Monte dei Cappuccini, il mercato di Porta Palazzo, il Mercato Centrale, il Lingotto e numerosi locali storici e iconici di Torino. La troupe ha poi fatto tappa nel resto del Piemonte - tra cui Nizza Monferrato, le Langhe e il Vercellese - per scoprire le eccellenze e le peculiarità dell'enogastronomia locale e della cucina regionale.

La produzione a fine riprese ha definito il programma "una lettera d'amore all'Italia, un'odissea profondamente personale, spiritosa e calorosa di delizie gastronomiche".

Attualmente Stanley Tucci sta registrando una nuova puntata dello show in Puglia.