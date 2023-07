Stanley Tucci:'Ruoli gay per attori etero? Si dovrebbero interpretare persone diverse'

La star di Citadel Stanley Tucci ha partecipato al programma Desert Island Discs di BBC Radio 4, e ha parlato dell'annosa questione che coinvolge gli attori eterosessuali che vengono scelti per interpretare ruoli gay. Un esempio è proprio Tucci, che in passato ha interpretato personaggi omosessuali in Il diavolo veste Prada e Supernova, ottenendo il plauso della critica per entrambe le performance.

"Ovviamente ritengo che vada bene. Sono sempre molto lusingato quando gli uomini gay vengono da me e mi parlano di Il diavolo veste Prada o Supernova e dicono 'Era così bello' oppure 'L'hai fatto nel modo giusto, perché spesso non è fatto nel modo giusto'. Un attore è un attore. Dovresti interpretare persone diverse. Lo sei e basta. Questo è il punto".

L'attore ha sottolineato come, se svolto in maniera corretta senza sfociare nella macchietta e in stereotipi, non dovrebbe essere un problema. Un pensiero differente rispetto a quello di un illustre collega. Tom Hanks è contrario ad attori etero che interpretano omosessuali e ha dichiarato che oggi nessun attore eterosessuale potrebbe interpretare il personaggio che lui interpretò in Philadelphia di Jonathan Damme.

"Non credo che la gente accetterebbe l'inautenticità di un ragazzo etero che interpreta un omosessuale" disse Hanks.