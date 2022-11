Stand Up Comedy, anticipazioni del 24 novembre: tra i protagonisti ci sono Carmine Del Grosso e Filippo Giardi

Stasera 24 novembre in seconda serata dalle 23:00 ultimo appuntamento con Stand Up Comedy su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Grazie alle anticipazioni sappiamo che i protagonisti saranno Carmine Del Grosso e Filippo Giardina seguiti da Giorgia Fumo e Laura Formenti che chiudono il ciclo più divertente della stagione.

Conosciuto e amato dal pubblico per le sue esilaranti performance in CCN Comedy Central News con Michela Giraud, Comedians Solve Problems e le precedenti edizioni di Stand Up Comedy, Carmine Del Grosso è il primo artista ad esibirsi nella seconda serata di Comedy Central, e con il suo umorismo squisitamente campano, dissacrante e pungente, è pronto a far sbellicare il pubblico. A seguire, torna sul palco di Stand Up Comedy anche Filippo Giardina, che dal 2001 si esibisce in locali e teatri come monologhista satirico incantando il pubblico con la sua ammaliante comicità.

Il secondo episodio di Stand Up Comedy è tutto al femminile con Giorgia Fumo e Laura Formenti. Ingegnere, improvvisatrice teatrale e stand-up comedian, Giorgia Fumo, nata a Roma nel 1986, nel 2019 ha iniziato a fare stand up comedy, nel 2020 in piena pandemia è sbarcata in TV e negli ultimi anni ha stregato sempre di più il pubblico italiano con la sua irresistibile ironia. Con la sua comicità diretta, intelligente e fuori dagli schemi, Laura Formenti è una vera e propria esplosione di talento, ironia e femminilità. Nel suo percorso come attrice e stand up comedian ha imparato a squarciare il velo, imponendosi come autentica rivelazione del teatro italiano.

Stand Up Comedy continua anche sul canale YouTube di Comedy Central con la seconda stagione di Stand Up Comedy Rehab. Quando un comico ha un attacco di 'politicamente corretto' e non vuole più salire sul palco, c'è solo un modo per convincerlo ad uscire dal camerino: la terapia psicanalitica. Con l'aiuto dello psicanalista Massimo Recanati (Renato Minutolo) 8 stand up comedian tireranno fuori tutte le problematiche consce e inconsce legate al loro blocco e guariranno dalla patologia più fraintesa dei nostri tempi: il politically correct. Con: Laura Formenti, Sofia Gottardi, Pietro Sparacino, Nathan Kiboba, Carmine Del Grosso, Stefano Gorno, Francesco Mileto e Velia Lalli.