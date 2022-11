Stand Up Comedy, anticipazioni del 17 novembre: tra i protagonisti ci sono Daniele Fabbri e Nicolò Falcone

Stasera 17 novembre dalle 23:00 torna Stand Up Comedy su Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW). Grazie alle anticipazioni sappiamo che i protagonisti saranno Daniele Fabbri, Velia Lalli, Nicolò Falcone e Stefano Gorno, ovvero quattro degli artisti che più hanno fatto divertire il pubblico da casa nel corso di questa stagione.

Apre le danze di Daniele Fabbri che con le sue doti da comico, sceneggiatore e fumettista è un vero artista a tutto tondo. Inizia a cimentarsi nella comicità da solista nel 2005, nel 2008 poi, vira verso la stand-up comedy, genere in cui si afferma grazie al suo umorismo pungente e irresistibile. A seguire, sale sul palco di Stand Up Comedy una laureata in Ingegneria Elettronica che nella vita ha deciso di fare la comica: Velia Lalli, la prima Stand Up Comedian donna in Italia.

Il secondo imperdibile appuntamento di Stand Up Comedy inizia con Nicolò Falcone, nato a Belluno ma cresciuto a Venezia è diventato avvocato, per poi scoprire che non era la sua strada. Ora è campione mondiale di Monopoly e uno dei comici più apprezzati di Comedy Central. Chiude l'appuntamento di questa settimana con Stand Up Comedy Stefano Gorno. Comico, autore, improvvisatore e formatore da più di 25 anni lavora nel mondo della comicità e della formazione, ha parecchi talenti, ma non ha ancora imparato a fare la pizza.

Il prossimo e ultimo imperdibile appuntamento con Stand Up Comedy, andrà in onda giovedì 24 novembre dalle 23:00 su Comedy Central, e vedrà sul palco Carmine Del Grosso e Filippo Giardina seguiti da Giorgia Fumo e Laura Formenti. Stand Up Comedy continua anche sul canale YouTube di Comedy Central con la seconda stagione di Stand Up Comedy Rehab. Quando un comico ha un attacco di 'politicamente corretto' e non vuole più salire sul palco, c'è solo un modo per convincerlo ad uscire dal camerino: la terapia psicanalitica. Con l'aiuto dello psicanalista Massimo Recanati (Renato Minutolo) 8 stand up comedian tireranno fuori tutte le problematiche consce e inconsce legate al loro blocco e guariranno dalla patologia più fraintesa dei nostri tempi: il politically correct. Con: Laura Formenti, Sofia Gottardi, Pietro Sparacino, Nathan Kiboba, Carmine Del Grosso, Stefano Gorno, Francesco Mileto e Velia Lalli.