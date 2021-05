Stampe su tela, personalizziamole con le immagini di film famosi e personaggi dei videogiochi

Stampare su tela il soggetto cinematografico preferito, così come i personaggi di un film che abbiamo tanto amato, può trasformarsi in un'interessante soluzione di arredamento.

Quello proposto dai film è un interessante intreccio fra realtà, immaginario, emozioni, personaggi e tanto altro ancora. Nella lista dei migliori film della storia non mancano titoli eccellenti, che almeno una volta nella vita vale la pena vedere. Parliamo di pellicole classiche, autentici capolavori del cinema, alcuni dei quali hanno vinto l'Oscar oppure ottenuto uno straordinario successo al botteghino.

Aver apprezzato la sceneggiatura, la fotografia, i dialoghi, la regia, oppure semplicemente l'interpretazione degli attori, ci consente di fissare nella memoria una pellicola che ricordiamo con piacere. Oltre a serbarne memoria potremo fare di più scegliendo di imprimere sul tessuto alcuni fotogrammi, magari optando per la stampa su tela locandina film nel formato desiderato.

Stampare su tela il soggetto cinematografico preferito, così come i personaggi di un film che abbiamo tanto amato, può trasformarsi in un'interessante soluzione di arredamento.

Stampa su tela l'immagine, il personaggio, il videogioco preferito

Chi sceglie di stampare su tela l'immagine, il personaggio o il videogioco del cuore può garantirsi un risultato perfetto rivolgendosi a un team di professionisti di settore.

Considerando le soluzioni percorribili è possibile ordinare la stampa su tela in innumerevoli formati. Si può scegliere il classico poster su tela da 80x60, la tela panoramica o quella quadrata, o passare agevolmente ai trittici su tela o al formato 4:3, come cornice ideale del vostro videogioco preferito.

Una passione forte come quella dei videogiochi si può esprimere anche scegliendo una stampa a tema con soggetti quali i Pokemon, League of Legends, World of Warcraft, per decorare a dovere le pareti di salotti, camere da letto e uffici.

Per chi lo desidera è possibile fruire anche di formati personalizzati, con telai in legno su misura, o tele modulari, veri e propri trittici per dare una nuova dimensione al soggetto scelto e catturare l'attenzione dei vostri ospiti o clienti.

I collage su tela dei personaggi preferiti

I personaggi dei film, o dei videogame più amati, possono essere i soggetti ideali per realizzare bellissimi collage su tela. Non resta che disporre le immagini in maniera artistica e scegliere il formato preferito, passando agevolmente dai più piccoli alle versioni XXL. L'effetto wow è assicurato.

Oltre alla misura del formato è possibile scegliere anche lo spessore del telaio dai 2,5 ai 3,8 cm, e garantirsi stampe straordinarie dai contrasti accesi e dalle sfumature intense e brillanti, decisamente fedeli all'immagine originale e capaci di durare nel tempo.

E' bene sottolineare che i materiali utilizzati sono sempre più spesso privi di sostanze nocive, capaci di rispettare appieno l'ambiente e la salute.