Squid Game 2: il ritorno di Gi-hun per fermare il gioco per sempre

Lee Jung-jae tornerà in Squid Game 2 per cercare di fermare una volta per tutte il gioco mortale, come ha raccontato il regista al Lucca Comics and Games

Lo sceneggiatore e regista di Squid Game, Hwang Dong-hyuk e due delle star dello show, Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun, si sono recati oggi al Lucca Comics and Games e hanno rivelato nuovi dettagli sulla seconda stagione della serie di successo di Netflix.

Alla domanda su cosa debbano aspettarsi i fan del mega-dramma di sopravvivenza in lingua coreana, Hwang ha anticipato la più grande differenza tra la prima e la seconda stagione:

"Se la stagione 1 era incentrata sulla storia di Gi-hun Lee, o del giocatore no. 456, che entra nello Squid Game per la prima volta e di come sopravvive e lascia il gioco da vincitore, la seconda stagione sarà incentrata su Gi-hun che si trova a dover affrontare i suoi ricordi della prima partita. Le esperienze di una nuova realizzazione e di un risveglio e il ritorno ancora una volta al gioco per fermare questo gioco ingiusto", ha detto.

Squid Game 2 potrebbe ripercorrere il successo della prima stagione

Squid Game: Lee Jung-jae in una scena della serie Netflix

Hwang - che è stato il primo asiatico a vincere un Emmy per la regia di una serie drammatica - ha anche detto alla folla di fan, per lo più italiani, che ha gremito fino all'inverosimile il seicentesco Teatro del Giglio di Lucca, che la seconda stagione conterrà due canzoni italiane: "Nessun Dorma" di Giacomo Puccini, dall'opera 'Turandot', e 'Time to Say Goodbye' (alias 'Con te partirò') interpretata da Andrea Bocelli.

Il creatore di Squid Game ha anche rivelato perché alla fine della prima stagione, Gi-hun all'aeroporto sfoggia dei capelli rossi.

Chi è Lee Jung-jae? L'attore di Squid Game che ha fatto la storia vincendo l'Emmy

L'ispirazione, ha detto Hwang, è arrivata da un luogo inaspettato: "I capelli rossi di Seong Gi-hun alla fine della stagione 1 li ho presi dal mio fumetto preferito 'Slam Dunk'", ha aggiunto, rivelando il suo riferimento alla popolare serie manga sportiva giapponese.

Per Lee Jung-jae, che interpreta Gi-hun, il passaggio ai capelli rossi è stato molto naturale: "Dopo aver vissuto un'esperienza così tremenda, per permettergli di vivere una nuova vita ho pensato che tingere i capelli di rosso fosse una sorta di inizio del suo nuovo coraggio".

La seconda stagione uscirà il 26 dicembre, mentre la terza avrà luogo nel 2025.