Springsteen on Broadway: il trailer e il poster dello speciale in arrivo su Netflix

Springsteen on Broadway, la performance acustica da solista di Bruce Springsteen, arriverà su Netflix il 16 dicembre e ora online sono stati diffusi il trailer e il poster ufficiale dell'evento.

Ispirata alla sua autobiografia best-seller Born to Run, Springsteen on Broadway offre l'occasione di una serata speciale con Bruce, la sua chitarra, un pianoforte e tante storie personali dell'artista e potrà contare sulla partecipazione straordinaria dell'artista Patti Scialfa.

Netflix permetterà agli spettatori di tutto il mondo di vedere questa performance osannata dalla critica internazionale.

Ecco il trailer:

Il 14 dicembre, il giorno prima dell'ultimo concerto di Bruce Springsteen al Jujamcyn's Walter Kerr Theathre di Broadway, uscirà in tutto il mondo su 2CD, 4LP e in digitale anche Springsteen On Broadway, la versione discografica su 2CD, 4LP e in digitale della registrazione dello show tenuto da questo grande artista dal 12 ottobre 2017 per 236 volte.