Perché lo storico spot SIP del 1994 con Massimo Lopez è tornato in TV

Non si è tratto di un errore, nè di un'allucinazione collettiva: il celebre spot della SIP con Massimo Lopez è tornato davvero sulle principali reti TV e vi spieghiamo perchè

Prima i canali RAI, ma ci sono stati "avvistamenti" anche su La7. L'oggetto misterioso in questione è il famosissimo spot SIP del 1994 con protagonista Massimo Lopez nei panni di un condannato a morte. Titolo dell'intera operazione pubblicitaria: "Una telefonata allunga la vita", pure quello ormai iconico.

E così, nella serata di domenica 22 febbraio, mentre andava in onda L'Eredità ma tutti già aspettavano la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali, il pubblico di Rai 1 prima, e di altre reti poi, si è trovato di fronte all'equivalente di un reperto televisivo. Soprattutto considerando che la SIP, almeno con quel nome, non esiste più proprio dal 1994, anno in cui è confluita in Telecom Italia.

Perché lo spot SIP è tornato in TV

Un fotogramma dello spot con il celebre messaggio della campagna: "Una telefonata allunga la vita"

Non un remake, nè una rivisitazione: quella trasmessa ieri sera era proprio la versione originale della pubblicità con Massimo Lopez. Pur se con una piccola ma significativa variazione: nella parte in basso a sinistra dello schermo, in sovrimpressione, appariva la scritta "SIP è un marchio di proprietà di TIM S.p.a.".

Ecco svelato dunque l'arcano: nonostante non siano state diffuse comunicazioni ufficiali sulle ragioni precise della messa in onda, si tratta certamente di un'operazione marketing della TIM. Legata forse all'imminente Festival di Sanremo 2026, di cui l'azienda di telecomunicazioni sarà, come ogni anno, main partner?

Quello che ci fa però credere che si tratti di un primo tassello di una campagna più ampia, costruita per valorizzare il patrimonio e l'identità del gruppo, è però il fatto che, se Sanremo è un affair tutto RAI, lo spot è tornato in onda sulle principali reti TV italiane, quelle Mediaset comprese.

A sostenere questa ipotesi anche il fatto che, sui social, la foto profilo delle pagine ufficiali Tim è stata sostituita dal marchio SIP.

Un'operazione nostalgia che parla a generazioni diverse

Massimo Lopez in un fotogramma dello spot SIP

Per chi ricorda la TV degli anni '90, lo spot è un tuffo immediato nella memoria collettiva: cabine telefoniche, gettoni, un servizio che iniziava a entrare stabilmente nella quotidianità degli italiani. Per il pubblico più giovane, invece, rappresenta quasi un oggetto d'archivio: uno stile pubblicitario lontano dagli standard attuali, con tempi decisamente dilatati, costruito su una narrazione semplice, teatrale, ma estremamente efficace.

Ma recuperare tasselli importanti dal proprio passato non è una novità nella strategia comunicativa della TIM. Nel 2020 aveva già realizzato uno spot istituzionale che ripercorreva la storia del gruppo: dalle concessionarie telefoniche degli anni Venti alla nascita della SIP nel 1964, fino alla trasformazione in Telecom Italia nel 1994 e alla creazione del brand TIM l'anno dopo. Quello era però uno spot di nuova produzione. Ieri sera, invece, è andata in onda per intero una pubblicità orginale di 30 anni fa.

Lo spot del 1994 con Massimo Lopez

Quello in questione è certamente uno degli spot italiani più famosi degli anni '90. Ideato dall'agenzia Armando Testa, ha riscosso grandissimo successo anche a livello internazionale, facendo vincere ad Alessandro D'Alatri il premio per la regia al Festival Internazionale della Pubblicità di Cannes nel 1995.

Girato alle cave della Magliana a Roma, si apre sul personaggio interpretato da Massimo Lopez davanti a un plotone d'esecuzione, in uno scenario che richiama un accampamento militare.

Prima di essere ucciso, al condannato viene concesso un ultimo desiderio: Lopez chiede quindi di fare una telefonata. La conversazione inizia e procede con naturalezza, mentre i soldati già schierati restano in attesa. Ma tutta la tensione si scioglie davanti a una telefonata interminabile, che trasforma con ironia quello che si annunciava un dramma.

Il messaggio finale è la sintesi perfetta della campagna: "Una telefonata allunga la vita".