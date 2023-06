Spirale di bugie stasera su Rai 2: cast e trama della miniserie thriller

Stasera Rai due manda in onda i primi due episodi di Spirale di bugie: trama e cast della miniserie thriller australiana

Questa sera, 8 giugno, in prima serata su Rai 2, andrà in onda Spirale di bugie, miniserie australiana. La serie, diretta da Scott Major e ideata da Jason Herbison, che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a Anthony Ellis e Margaret Wilson, è composta da quattro episodi. Durante la serata di oggi, verranno trasmessi le prime due puntate. Di seguito, troverete il cast e la trama di quello che vedremo stasera.

Spirale di bugie: Trama della miniserie:

Anna e Jake Fallmont - che, per recuperare il matrimonio in crisi, decide di trasferirsi con i due figli piccoli dall'Inghilterra nella soleggiata Melbourne, città di origine di Jake, avvocato rampante. Nella nuova grande casa, circondata da un giardino lussureggiante, arriva anche la giovane e bella Becky per fare da babysitter ai due piccoli Grace e Oliver. Nel frattempo, Anna comincia a nutrire il sospetto, a volte ossessivo, che Jake la tradisca con Caroline, la sua assistente, e si confida con Becky. Tra la coppia e la babysitter comincia a crearsi un triangolo di confidenze, menzogne, seduzioni reciproche e opachi rapporti di forza perché nella mente di ciascuno dei tre personaggi c'è un piano che prevede l'esclusione di uno di loro. Quale di questi sarà quello vincente?

Episodio 01

Le prime immagini ci mostrano una donna piangere davanti ad una bara. Poi la storia viene raccontata attraverso un flashback. In cerca di un nuovo inizio per il loro matrimonio, una donna britannica di nome Anna e suo marito Jake, originario dell'Australia, decidono di trasferirsi a Melbourne insieme ai loro due bambini piccoli. In casa arriva Becky, la babysitter dei figli della coppia. I suoi atteggiamenti appaiono subito equivoci.

Episodio 02

Un incidente che coinvolge uno dei bambini ha un impatto significativo sulla relazione di Anna e Jake, aumentando notevolmente lo stress. Questo imprevisto evento mette a dura prova la loro connessione, generando tensioni e preoccupazioni. Anna inizia a nutrire sempre più dubbi sulla fedeltà di suo marito, mentre il ruolo di Becky diventa sempre più ambiguo.

Cast: Interpreti e personaggi