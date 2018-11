Spike Lee scambiato per Stan Lee sul giornale, e lui risponde "Non sono morto!

Stan Lee è morto ieri all'età di 95 anni, ma in Nuova Zelanda è stato pubblicato un necrologio dedicato al regista Spike Lee, il cui nome è stato riportato in prima pagina per errore.

Il filmmaker ha quindi reagito al titolo pubblicato dal quotidiano Gisborne Herald con un divertente post condiviso su Instagram in cui dichiara: "Io morto? Non ancora!".

Stan Lee è morto nella giornata di ieri a causa delle complicazioni causate da una polmonite. L'icona dei fumetti della Marvel - che ha creato personaggio come Spider-Man, I Fantastici Quattro, Black Panther e Iron Man - è stata ricordata in tutto il mondo per il suo contributo alla cultura e all'arte, senza dimenticare la sua indimenticabile partecipazione ai tanti cinecomic tratti dalle sue storie.