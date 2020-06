Spike Lee pubblica online il corto Will History Stop Repeating Itself?

Il regista Spike Lee ha pubblicato su Twitter un breve cortometraggio intitolato Will History Stop Repeating Itself? dedicato agli eventi legati alla morte di George Floyd.

Il tweet condiviso online dichiara semplicemente "3 Fratelli - Radio Raheem, Eric Garner e George Floyd" e il video inizialmente è stato pubblicato da CNN.

3 Brothers-Radio Raheem, Eric Garner And George Floyd. pic.twitter.com/EB0cXQELzE — Spike Lee (@SpikeLeeJoint) June 1, 2020

Rispondendo alle domande di Don Lemon, Spike Lee ha dichiarato: "Vediamo accadere le stesse cose più e più volte. L'uccisione dei corpi delle persone di colore è ciò su cui è stata costruita questa nazione".

Il video è dedicato alle reazioni brutali e violente dei poliziotti intrecciando le scene delle morti di George Floyd ed Eric Garner con delle scene del suo film Fa' la cosa giusta.

Garner è morto nel 2014 a Staten Island dopo aver detto per ben 11 volte che non riusciva a respirare mentre veniva tenuto a terra da un agente, mentre Floyd ha perso la vita il 25 maggio a Minneapolis a causa delle azioni compiute dall poliziotto Derek Chauvin che ha ignorato la sua richiesta di aiuto.

Nel film Radio Raheem è interpretato da Bill Nunn che viene ucciso, anche nel caso della finzione, da un membro delle forze dell'ordine dopo una rissa che avviene in una pizzeria.