Spike Lee ha scelto A$AP Rocky per Highest 2 Lowest con un metodo infallibile: i meme

A pochi giorni dal debutto al Festival di Cannes 2025, Spike Lee svela un retroscena curioso sul casting del suo nuovo film Highest 2 Lowest: la scelta di A$AP Rocky è nata dopo aver visto un meme su Instagram.

A$AP Rocky protagonista in Highest 2 Lowest grazie a un meme virale

Denzel Washington

Quello di A$AP Rocky è un casting davvero particolare che solo un personaggio come Spike Lee poteva fare. Il regista premio Oscar ha infatti raccontato, durante un intervento al podcast 7PM in Brooklyn, di aver notato anni fa alcuni meme che paragonavano A$AP Rocky a un giovane Denzel Washington. Sembra essere stato questo a far nascere in lui la voglia di scritturare il rapper nel suo nuovo film: "Stavo guardando Instagram quattro o cinque anni fa e la gente diceva che A$AP sembrava il figlio di Denzel. Ho visto quei meme, e poi li abbiamo usati nel film".

Highest 2 Lowest, prodotto da A24, verrà presentato a Cannes ed è una reinterpretazione del classico giapponese di Akira Kurosawa del 1963, High and Low. In questa versione, Denzel Washington interpreta un potente magnate dell'industria musicale, famoso per avere le "migliori orecchie del settore", coinvolto in un complesso ricatto.

Spike Lee: "Rocky non si tira indietro"

Il rapper americano, che ha esordito al cinema nel 2015 con Dope e ha recitato recentemente in If I Had Legs I'd Kick You (sempre di A24), si cimenta in quello che Spike Lee definisce il ruolo principale del film. "A$AP, è una bomba", ha dichiarato il regista. "Ci sono scene in cui lui e Denzel si affrontano e lui non si tira indietro. Tipo: 'Ci sono anch'io'. Sono molto, molto soddisfatto di come è venuto il film e non vedo l'ora di condividerlo col mondo", ha aggiunto.

Highest 2 Lowest in anteprima a Cannes 2025

Spike Lee

Atteso fuori concorso al Festival di Cannes, Highest 2 Lowest segna un nuovo tassello nella longeva collaborazione tra Spike Lee e Denzel Washington. L'ingresso nel cast della rapper Ice Spice e una trama che fonde mondo musicale e tensione thriller rendono il film uno dei progetti più intriganti e attesi del panorama cinematografico internazionale.

La presenza di A$AP Rocky, nata da un semplice meme, dimostra ancora una volta quanto il mondo digitale possa influenzare in modo creativo l'industria cinematografica. Ora non ci resta che vedere se il rapper reggerà il confronto con il carisma di Danzel Washington.