Spider-Man, tra Sony e Disney è amore vero: "Fare la pace è stata una vittoria per tutti"

Tra Disney e Sony è amore reciproco. Come ha dimostrato il recente incontro tra i dirigenti di entrambi gli studios, Tom Rothman e Alan Horn, in cui non solo si è fatto il punto della situazione su Spider-Man ma si è anche guardato al futuro. Le nubi di tempesta della scorsa estate, quando per un breve lasso di tempo si era consumata una frattura, che sembrava insanabile, sono ormai acqua passata e i fan potranno godersi il ritorno di Peter Parker sul grande schermo, così come da programma. Il destino del supereroe interpretato da Tom Holland è stato, anzi, il punto centrale di questo faccia a faccia.

Spider-Man: Homecoming: Tom Holland in una scena del nuovo trailer del film

Come ha riportato il The Hollywood Reporter, le cose tra le due case di produzione filano lisce e lo stesso Tom Rothman ha rimarcato di essere entusiasta all'idea di proseguire un sodalizio iniziato anni fa: "Penso che questa sia quella che si definisce una vittoria per entrambe le parti. È stata una grande vittoria per la Sony e certamente lo è stata anche per la Disney, ma soprattutto ha vinto il pubblico. L'unica cosa che vorrei dire al riguardo è che i tempi di lavorazione e il ritmo delle negoziazioni non sempre vanno di pari passo, ma credo che saremmo arrivati a questo accordo in ogni caso e che la notizia della conferma l'aveva necessariamente anticipata".

Un occhio di riguardo è andato soprattutto a Spider-Man e al ruolo che gli spettatori hanno avuto nel successo del cinecomic e nel premere perché Disney e Sony riprendessero a collaborare insieme: "Il pubblico e i fan, che sono importanti per tutti noi, sembrano aver risposto davvero bene alle prove di Tom Holland ndr. e alle avventure di Spider-Man. Sono stati un successo e a tutti è piaciuto il fatto che il Marvel Cinematic Universe e Kevin Feige fossero coinvolti. Abbiamo avuto parecchi feedback positivi in merito e siamo tutti d'accordo che unire nuovamente le forze sarebbe un'ottima idea".

Spider-Man: Far From Home, com'è cambiato il Marvel Cinematic Universe dopo l'uscita del film?

Insomma, i lavori procedono speditamente senza grossi intoppi: Spider-Man 3 inizierà tra un po' la fase di produzione vera e propria ed è probabile che il villain che darà filo da torcere a Tom Holland sia nientemeno che Kraven il Cacciatore. Il che aumenta ancor di più le attese degli appassionati.