Spider-Man Noir, una star di New Girl entra nel cast della serie con Nicolas Cage in un ruolo amatissimo

Come noto, Nicolas Cage interpreterà la versione live-action di Spider-Man Noir in una serie originale Prime Video e dopo l'ingresso di Brendan Gleeson anche una star di New Girl farà parte del cast.

I fan hanno già avuto modo di ascoltare Cage come voce di Spider-Man Noir in Spider-Man: Un Nuovo Universo, e ora tornerà al personaggio per le sue avventure live-action. La serie ha appena dato il benvenuto a un nuovo membro del cast che andrà a interpretare un iconico personaggio.

Secondo quanto riportato da Deadline, la star di New Girl, Lamorne Morris, ha ottenuto il ruolo di Robbie Robertson nella serie Prime Video.

Chi è il personaggio interpretato da Morris?

I fan del franchise di Spider-Man conoscono bene Robbie Robertson, uno dei capi di Peter Parker al Daily Bugle. Mentre Peter ha sempre avuto un rapporto difficile con J. Jonah Jameson, Robbie Robertson è stato spesso un fedele collaboratore e amico dell'Arrampicamuri.

Spider-Man Noir: Nicolas Cage sarà il protagonista della serie live-action di Prime Video

La descrizione del Robbie Robertson di Morris lo definisce "motivato, laborioso e che non accetta un no come risposta. Giornalista scrupoloso che cerca di farcela con le problematiche che gli si parano davanti in quanto professionista di colore nella New York degli anni Trenta, si occupa delle storie più rischiose che nessun altro toccherebbe per attirare l'attenzione e ottenere uno stipendio. È disposto a fare tutto ciò che è necessario per la sua carriera".

Recentemente, Nicolas Cage ha rivelato di quanti episodi sarà composta la prima stagione di Spider-Noir. "Quarantacinque minuti. Voglio dire, sono otto episodi. Quindi è l'equivalente di quattro film in cinque mesi. E devo prepararmi per un altro film, e poi per un altro subito dopo", ha dichiarato Cage al New Yorker.