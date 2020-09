Spider-Man: Miles Morales, il video gameplay del gioco per PlayStation 5

Spider-Man - Miles Morales sarà disponibile entro la fine del 2020 e il nuovo video gameplay regala delle spettacolari sequenze del nuovo progetto legato al mondo dell'Uomo Ragno. Nel filmato si vede il giovane protagonista insieme a un amico mentre cammina per le strade di Harlem e parla del fatto che la madre abbia iniziato una carriera politica.

Brian Horton, creative director del progetto, spiega che il mondo di Miles Morales è in pericolo a causa di un attacco che fa scivolare la città nel caos.

Nel video si vede Spider-Man intervenire per cercare di fermare gli scontri in corso, svelando anche il look del villain della storia e delle scene d'azione.

Sony ha confermato che Spider-Man: Miles Morales sarà un'esclusiva per PlayStation 5 ed è stato sviluppato da Developer Insomniac Games, come il precedente Marvel's Spider-Man che si concludeva con una scena post-credits che anticipava un possibile approfondimento della storia di Miles e di Harry Osborn.

Il gioco realizzato per PlayStation 4 conteneva inoltre moltissimi easter egg per i fan e riferimenti ai film dedicati all'Uomo Ragno e agli altri videogiochi.