Spider-Man: Miles Morales, il trailer del videogame per PlayStation 5

Spider-Man: Miles Morales è il videogioco per PlayStation 5 in arrivo durante le festività natalizie e il trailer regala molte anticipazioni.

Lo spettacolare filmato mostra infatti i dettagli del look dell'eroe e dei passaggi delle spettacolari sequenze d'azione che mostreranno il personaggio Marvel impegnato in combattimenti e voli per le strade di New York.

Sony ha confermato che Spider-Man: Miles Morales sarà un'esclusiva per PlayStation 5 ed è stato sviluppato da Developer Insomniac Games, come il precedente Marvel's Spider-Man che si concludeva con una scena post-credits che anticipava un possibile approfondimento della storia di Miles e di Harry Osborn.

Il gioco realizzato per PlayStation 4 conteneva inoltre moltissimi easter egg per i fan e riferimenti ai film dedicati all'Uomo Ragno e agli altri videogiochi.

Il video ha scatenato l'entusiasmo degli appassionati di videogame online:

