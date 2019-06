Spider-Man: J.J. Abrams e suo figlio Henry autori di una nuova serie a fumetti!

J.J. Abrams e Marvel hanno annunciato la pubblicazione di una nuova serie a fumetti dedicati a Spider-Man.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il regista, il figlio Henry Abrams e gli artisti Sara Pichelli e Olivier Coipel, come annunciato in un video.

Il regista J.J. Abrams e suo figlio Henry hanno scritto la storia che verrà raccontata nei cinque numeri in arrivo a partire da settembre, mentre Pichelli si è occupata delle illustrazioni e Coipel delle copertine.

Il filmmaker ha spiegato che l'idea è nata a causa di Nick Lowe, da tempo nel team di Spider-Man con il ruolo di editor: "Mi ha chiesto più volte di scrivere un volume con lui e un anno fa circa ho iniziato a parlarne con Henry, da lì la situazione si è evoluta in modo naturale ed è stata una vera gioia. Anche se ne ho parlato a lungo con Nick, stranamente, sembra come se la storia si sia evoluta dalle conversazioni tra me e Henry, dal fatto che avessimo delle idee che ci entusiasmavano e Nick fosse disponibile a collaborare con noi".



Tra le pagine dei fumetti debutterà anche un nuovo villain: Cadaverous, che obbligherà Peter Parker e Mary Jane Watson a lottare. Abrams ha però aggiunto: "La storia mostrerà Peter in un modo inedito".

Henry ha quindi aggiunto: "Spider-Man è uno di quei Super-eroi di cui capisci sempre meno più leggi su di lui, è contro tutte quelle cose che ci si aspetterebbe da un eroe. Penso che Stan Lee abbia detto qualcosa sul mettere gli elementi umani nel superumano ed è quello che stiamo cercando di fare".