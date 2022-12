Spider-Man: Donald Glover protagonista del film Sony sul villain Hypno-Hustler

I fan sognavano di vederlo protagonista in The Amazing Spider-Man, ma Donald Glover si calerà invece nei panni del villain dei fumetti Marvel Hypno-Hustler.

Donald Glover starebbe finalmente per approdare nella saga di Spider-Man, ma non nel ruolo che sognavano i fan. Secondo quanto annunciato da The Hollywood Reporter, il popolare attore di Atlanta produrrà e interpreterà un lungometraggio ambientato nell'universo esteso di Spider-Man di Sony Pictures e dedicato al villain Hypno-Hustler.

Myles Murphy, figlio del divo Eddie Murphy, scriverà il cinecomic ancora privo di titolo incentrato su Hypno-Hustler, uno dei nemici più oscuri di Spider-Man.

Creato da Bill Mantlo, lo scrittore che ha creato anche Rocket Racoon, e dall'artista Frank Springer, Hypno-Hustler era prodotto della scena disco music quando è apparso per la prima volta in Peter Parker, the Spectacular Spider-Man n. 24 nel 1978. Il suo vero nome era Antoine Delsoin ed era leader di una band chiamata Mercy Killers, che usava l'ipnosi generata coi suoi strumenti per derubare il pubblico.

Hypno-Hustler non è considerato uno dei principali cattivi di Spider-Man - anche se compare regolarmente nelle liste dei peggiori supercriminali, ma le fonti dicono che Donald Glover sarebbe stato attirato dal legame del personaggio con la musica e dal fatto che sia meno legato al bagaglio canonico Marvel, aprendo la via a nuove interpretazioni.

Il nome di Donald Glover è stato legato per anni a ipotetici progetti su Spider-Man per anni, i fan hanno chiesto a gran voce che interpretasse Spidey in The Amazing Spider-Man del 2012. Ciò non è accaduto - Andrew Garfield ha ottenuto il ruolo di Peter Parker - ma Glover ha doppiato Spider-Man/Miles Morales nella serie Disney XD Ultimate Spider-Man nel 2015. È anche apparso in un breve cameo in Spider-Man: Homecoming nei panni dello zio di Miles Morales, ma la scena è stata cancellata.