Spider-Man Cavaliere della Repubblica: Mattia Villardita eroe dei bambini dell'ospedale di Savona

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, e quando il potere è quello di saper donar un sorriso, seguono anche grandi (e meritate) onorificenze, come nel caso dello Spider-Man di Mattia Villardita, l'eroe dell'Ospedale San Paolo di Savona, e non solo.

"Sto ancora cercando di capire cosa è successo. Sono onorato. Quando mi hanno chiamato dal Quirinale, pensavo fosse uno scherzo. Invece è tutto vero" racconta Matteo, 27 anni, come riportano anche quotidiani come La Repubblica.

Tra i 36 cittadini insigniti del titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente Mattarella c'è anche lui, lo Spider-Man dei reparti pediatrici degli ospedali della Liguria. Con l'obiettivo di portare un sorriso sui volti dei piccoli pazienti, il ragazzo fa visita ai bimbi malati, mostrando loro che tutti possono essere degli eroi. E dopo aver continuato il suo operato anche durante la pandemia - con videochiamate e visite a domicilio con tutte le dovute precauzioni del caso -, per Natale ha provveduto a consegnar regali a tutti i bimbi ricoverati in pediatria all'ospedale di Savona.

"Sono nato con una malformazione congenita alla gamba destra che mi ha portato ad essere un paziente del Gaslini per molti anni, ho subito tanti interventi chirurgici, sono stato per mesi all'interno di reparti ospedalieri e so benissimo cosa prova un bambino lì dentro e so quanto possa far bene uno svago. Io vorrei essere un bel ricordo in un periodo non bello. Si combatte, si soffre e si cerca di tirar fuori la forza da quella sofferenza".

Missione riuscita, Sir Spider-Man.