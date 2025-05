Spider-Man: Brand New Day, Liza Colón-Zayas di The Bear entra nel cast del nuovo film Marvel con Tom Holland

L'attrice premiata con l'Emmy per The Bear si unisce al quarto film di Spider-Man prodotto da Sony e Marvel Studios, accanto a Tom Holland e Sadie Sink.

Liza Colón-Zayas, volto amato del pubblico per il suo ruolo nella serie FX The Bear, è pronta a fare il suo ingresso nell'universo Marvel. Secondo quanto riportato da Deadline, l'attrice ha firmato per unirsi al cast di Spider-Man: Brand New Day, il quarto capitolo della saga Sony/Marvel con protagonista Tom Holland.

Tutto quello che sappiamo su Spider-Man: Brand New Day

Al momento, i dettagli sul suo personaggio restano top secret e né Marvel Studios né Sony Pictures hanno commentato ufficialmente la notizia. Colón-Zayas raggiunge un cast già ricco, che include oltre a Holland anche Zendaya e Jacob Batalon, attesi nei rispettivi ruoli di MJ e Ned, mentre Sadie Sink (Stranger Things) è stata confermata in un ruolo ancora misterioso.

The Bear. Liza Colón-Zayas in una scena della terza stagione.

La regia del nuovo film è affidata a Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli), con la produzione curata da Kevin Feige per Marvel Studios e da Amy Pascal per Pascal Pictures. Le riprese dovrebbero partire entro fine anno, mentre l'uscita in sala è prevista per il 31 luglio 2026.

Spider-Man: Brand New Day segnerà il ritorno del supereroe sul grande schermo dopo il successo mondiale di Spider-Man: No Way Home, che nel 2021 ha incassato oltre 1,9 miliardi di dollari. Al termine del film, Peter Parker si era sacrificato per proteggere il multiverso, chiedendo a Doctor Strange di cancellare la memoria di tutti su di lui, lasciandolo in una solitudine totale.

Spider-Man: No Way Home: un'immagine del film

Liza Colón-Zayas ha recentemente vinto un Emmy per la sua interpretazione di Tina Marrero, la cuoca determinata ma empatica di The Bear. Con questo riconoscimento, è diventata la prima attrice latina a ottenere l'Emmy come Miglior Non Protagonista in una serie comica. Il suo ruolo le è valso anche candidature ai Critics Choice Awards, ai SAG e ai Golden Globe. La serie, apprezzata dalla critica, tornerà con una quarta stagione dopo il successo della terza.

Tra i suoi ultimi progetti cinematografici figurano IF e Cat Person, confermando la versatilità dell'attrice in ambiti sia drammatici che comici.