Spider-Man: Brand New Day, Sony voleva il regista di Venom per il film ma qualcuno si è opposto

A quanto pare, il capo della Sony era intenzionato a ingaggiare Ruben Fleischer una volta saputo che Jon Watts non sarebbe tornato alla regia del nuovo Spider-Man, ma qualcuno si è opposto fermamente

Quando divenne evidente che Jon Watts, regista della trilogia con Tom Holland, non sarebbe tornato dietro la macchina da presa per Spider-Man: Brand New Day, la Sony e i Marvel Studios ebbero una discussione sul suo successore.

Alla fine, Marvel si è rivolta al regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton, per occuparsi del quarto film del franchise; in precedenza, era stato assunto per dirigere Avengers: The Kang Dynasty prima che questo diventasse Avengers: Doomsday e i fratelli Russo tornassero.

Non c'è mai stata una lista dei candidati presi in considerazione per il nuovo film di Spider-Man, ma la nota insider di settore, MyTimeToShineHello, ha rivelato che il boss della Sony Tom Rothman "voleva davvero Jon Watts per Spider-Man: Brand New Day", ma aveva anche un sostituto a portata di mano.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Kevin Feige si è opposto fermamente al regista di Venom

"Quando è diventato chiaro che non sarebbe successo, c'è stato un breve periodo in cui voleva che fosse Ruben Fleischer, regista di Venom, a dirigere il film. Tuttavia, Kevin Feige ha rifiutato l'idea e ha invece corteggiato Destin Daniel Cretton per assumersi il compito".

Inutile dire che Feige potrebbe aver preso la decisione giusta, ancora una volta. Venom è stato un successo al botteghino, ma non è stato un film apprezzato dalla maggior parte dei fan. Anche i crediti di Fleischer sono piuttosto eterogenei, con Benvenuti a Zombieland come suo più grande successo. A questo sono seguiti Gangster Squad, Venom e Uncharted, tra gli altri, tutti accolti con recensioni contrastanti o negative.

Destin Daniel Cretton, già artefice del successo di Shang-Chi al cinema, dirigerà Spider-Man: Brand New Day basandosi su uno script firmato da Chris McKenna e Erik Sommers, entrambi veterani dei Marvel Studios e sceneggiatori degli altri capitoli del franchise con Tom Holland protagonista.

Venom: una scena del film

Ruben Fleischer e il divieto di utilizzare Spider-Man

"Quello è stato il primo vero film legato a Spider-Man", ha recentemente dichiarato Fleischer parlando della sua esperienza con Venom. "Cercavamo tutti di capire esattamente cosa volesse essere. Venom è sempre stato definito da Spider-Man, ma il nostro film non poteva avere Spider-Man come protagonista. Questo ha creato una sfida interessante".

"Da quanto ricordo, anche se è passato un po' di tempo, il film è sempre stato distinto da Spider-Man", ha aggiunto Fleischer, confermando che il film non era stato realizzato con l'idea di un eventuale crossover. "Forse c'era la possibilità che le loro strade si incrociassero in futuro, ma il nostro film non poteva essere definito in base a questo".