Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor svelano l’apparizione di Hulk e il team-up con The Punisher

Dopo mesi di speculazioni, Spider-Man: Brand New Day sembra finalmente prendere forma concreta. Secondo diverse fonti, tra cui lo scooper Daniel Richtman, il film vedrà il ritorno di Tom Holland nei panni di Peter Parker, pronto a unire le forze con The Punisher interpretato da Jon Bernthal. Ma non è tutto: anche Hulk dovrebbe entrare in gioco, con un ruolo potenzialmente esplosivo.

Un alleanza inaspettata in Spider-Man: Brand New Day

Il film, ancora avvolto dal riserbo, dovrebbe raccontare un'alleanza inedita tra l'Uomo Ragno e il vigilante Frank Castle, che affronteranno insieme una versione "selvaggia" di Hulk, presumibilmente manipolato da forze esterne. Si tratta di un tipo di scontro epico che, fino a qualche anno fa, i fan potevano solo immaginare.

Una fanart che immagina il multiverso con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire

La scelta di proporre un Hulk fuori controllo potrebbe collegarsi direttamente a Avengers: Doomsday, dove potremmo rivedere il Golia Verde in una versione meno razionale rispetto allo Smart Hulk visto in Endgame. Non è da escludere, però, che entrambi i lati del personaggio trovino spazio nel film.

Al momento non ci sono conferme sulla possibile apparizione di Daredevil, ma l'ipotesi è ancora in tavola: i Marvel Studios sanno bene quanto i fan desiderino rivedere Matt Murdock al fianco di Spidey e del Punitore, soprattutto dopo Born Again.

Secondo altre voci, la trama sarà incentrata su una guerra tra bande criminali, con un misterioso antagonista che scaglierà Hulk contro i protagonisti per destabilizzarli. Un indizio che fa pensare a Mister Negativo, uno dei villain introdotti proprio nell'arco fumettistico di Brand New Day.

Il titolo del film richiama infatti una delle fasi più discusse della storia editoriale di Spider-Man, in cui Peter Parker si separava da Mary Jane e la sua identità segreta veniva ripristinata. In quel ciclo narrativo sono stati introdotti nuovi personaggi come Mister Negative, Menace, Jackpot e Carlie Cooper, molti dei quali potrebbero trovare spazio nell'adattamento cinematografico.

Alla regia ci sarà Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli), mentre la sceneggiatura è firmata dal duo Chris McKenna ed Erik Sommers, già noti per il lavoro svolto nella trilogia di Spider-Man con Holland. Accanto a lui torneranno Zendaya, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas.