Spider-Man: Brand New Day sarà girato a Glasgow, ex Gotham City di The Batman

Le riprese del nuovo film di Spider-Man faranno tappa in Scozia: confermata Glasgow, già nota per aver ospitato Gotham City nel cinecomic con Robert Pattinson.

Con l'avvio delle riprese ormai imminente, iniziano a emergere dettagli interessanti su Spider-Man: Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con Tom Holland. Dopo le recenti indiscrezioni su possibili set in Italia e Marocco, arriva la conferma ufficiale: una parte del film verrà girata nel cuore di Glasgow, in Scozia.

Secondo quanto riportato dal The Herald, la produzione sbarcherà a Glasgow il mese prossimo, trasformando alcune zone centrali della città - tra cui Bothwell Street, St Vincent Street, Waterloo Street, Oak Street e Richmond Street - in set cinematografici. I residenti della zona sono stati informati che le riprese coinvolgeranno scene con diversi veicoli in movimento, il che fa pensare a inseguimenti o sequenze d'azione in strada.

Non è la prima volta che Glasgow si trasforma per il grande schermo: la città ha già vestito i panni di Gotham City nel film The Batman con Robert Pattinson, confermandosi una location versatile e suggestiva per le produzioni hollywoodiane.

La scelta di girare in diverse località internazionali, tra cui appunto Scozia, Italia e Marocco, ha suscitato curiosità tra i fan. In molti si chiedono se Brand New Day manterrà l'impostazione "urbana" tipica dell'Uomo Ragno oppure se ci sarà un'apertura verso una trama più ampia, magari con influenze multiversali, considerando che alcuni rumor parlano proprio di un mix tra azione di quartiere e nuove realtà alternative. Le riprese dovrebbero proseguire fino a ottobre, in vista di un'uscita fissata per l'estate 2026.

Cosa sappiamo finora su Spider-Man: Brand New Day

Il titolo del film richiama una fase editoriale controversa dei fumetti Marvel, che vedeva Peter Parker ricominciare da capo dopo aver sacrificato il suo matrimonio con Mary Jane e aver ripristinato la sua identità segreta. In quella storyline, Peter si trovava a fronteggiare nuovi avversari - tra cui Mister Negative, Menace e Jackpot - e veniva affiancato da personaggi inediti come Carlie Cooper, mentre Harry Osborn faceva il suo ritorno.

Alla regia di Spider-Man: Brand New Day troviamo Destin Daniel Cretton, già dietro la macchina da presa di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris McKenna e Erik Sommers. Il cast include il ritorno di Tom Holland nel ruolo del protagonista, affiancato da Zendaya, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas.