Spider-Man: Brand New Day sarà girato ad agosto, che cosa significa per Avengers: Doomsday?

Sappiamo da tempo che le riprese di Spider-Man: Brand New Day dovrebbero iniziare alla fine dell'estate, ma un nuovo report suggerisce che il piano è di dare il via alla produzione all'inizio di agosto.

La data d'uscita è prevista per il luglio 2026, quindi c'è la possibilità che la pellicola non venga completata in tempo, visti i tempi così stretti di produzione e post-produzione. Tuttavia, qualunque cosa accada, il film sarà ambientato tra Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Questo porta a credere che si tratterà di un film multiversale, anche se c'è la possibilità che possa raccontare una storia più "street level" se è vero che sarà ambientata nella versione di Battleworld di New York.

Quale sarà il ruolo di Tom Holland nei prossimi Avengers

Spider-Man: No Way Home, un'immagine dal trailer

Va segnalato inoltre il fatto che Holland sembra aver terminato le riprese del suo ruolo in The Odyssey di Christopher Nolan. È stato avvistato a Los Angeles insieme alla fidanzata Zendaya e diverse fonti hanno affermato che Spider-Man sarà presente in Avengers: Doomsday.

Spider-Man: No Way Home, il grande ritorno di Green Goblin

Holland avrebbe quindi il tempo di girare delle scene per Doomsday se dovesse tornare a Londra nei prossimi mesi. Un nuovo rumor afferma che il piano prevede che l'attore entri a far parte del prossimo film dei Vendicatori, anche se forse non nel ruolo di "protagonista" che alcuni sostenevano avrebbe avuto l'anno scorso (la sceneggiatura ha continuato a evolversi da quando è stato abbandonato il titolo The Kang Dynasty).

La trama del seguito di Spider-Man: No Way Home è avvolta nel mistero, anche se non sarà facile superare il team-up del precedente. Naturalmente, un modo per farlo sarebbe quello di riportare Tobey Maguire e Andrew Garfield. Le voci continuano a circolare, con Venom, Chameleon, Scorpion, Ghost Rider e altri che si dice faranno parte del film che sarà diretto da Destin Daniel Cretton. Qualche tempo fa era stato suggerito che Willem Dafoe fosse in trattative per riprendere il ruolo di Green Goblin.