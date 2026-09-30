Spider-Man, Amazon prepara una nuova serie TV: sarà ispirata a una delle saghe Marvel più folli

Una nuova serie TV di Spider-Man è in sviluppo presso Amazon e Sony: il progetto attinge a una delle storie più sorprendenti dei fumetti Marvel.

L'universo di Spider-Man potrebbe presto tornare ad allargarsi sul piccolo schermo. Amazon e Sony stanno infatti sviluppando una nuova serie tv legata al mondo dell'Uomo Ragno, scegliendo questa volta di pescare da uno dei capitoli più particolari e discussi della sua lunga storia editoriale.

Il progetto si trova ancora nelle prime fasi, ma avrebbe già trovato lo sceneggiatore incaricato di trasformare quel materiale in una storia pensata per la televisione. E la scelta della saga da adattare promette di far discutere parecchio i fan.

Spider-Man, Amazon punta su una delle saghe Marvel più controverse

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Secondo quanto riportato da Deadline, Amazon si starebbe avvicinando all'ordine di una nuova serie ambientata nell'universo di Spider-Man, con Kelvin Yu impegnato alla scrittura. Il nome non è nuovo nel panorama televisivo: Yu ha lavorato a lungo a Bob's Burgers ed è stato tra gli autori e produttori di American Born Chinese.

Ma qual è la storia scelta per il nuovo progetto? Si tratta della Clone Saga, celebre arco narrativo di Spider-Man che negli anni Novanta ha moltiplicato identità, dubbi e colpi di scena intorno alla figura di Peter Parker. Al centro del racconto dovremmo ritrovare Ben Reilly e Kaine Parker, due figure che hanno avuto un ruolo fondamentale nella tormentata storia editoriale della saga.

Le informazioni sulla trama restano per ora limitate e, soprattutto, non è ancora chiaro quanto l'adattamento voglia seguire fedelmente i fumetti. Alcune indiscrezioni parlano di una storia incentrata sulla scoperta delle vere origini dei protagonisti, altre suggeriscono invece un'interpretazione molto più libera, capace di portarli verso identità e avventure differenti rispetto alla controparte cartacea.

Cos'è la Clone Saga e perché ha fatto discutere i lettori di Spider-Man

Per capire perché la scelta sia così curiosa bisogna tornare al 1975, quando The Amazing Spider-Man #149 introduce una vicenda destinata ad avere conseguenze molto più grandi del previsto. Il professor Miles Warren, alias lo Sciacallo, riesce a clonare Peter Parker e mette l'Uomo Ragno davanti a una copia praticamente identica di se stesso. La storia sembra chiudersi lì, ma Marvel decide di recuperarla quasi vent'anni dopo.

Tra il 1994 e il 1996 nasce così la Clone Saga, una lunga trama che arriva a mettere in discussione persino l'identità di Peter. Il clone creduto morto riappare con il nome di Ben Reilly, mentre successivamente emerge anche Kaine, un altro esperimento dello Sciacallo caratterizzato da problemi genetici e capacità differenti.

Da allora entrambi riescono a ritagliarsi uno spazio autonomo nell'universo Marvel. Ben diventa anche Scarlet Spider, mentre Kaine attraversa un percorso più tormentato, passando progressivamente da avversario a figura vicina all'antieroe.

Il progetto conferma inoltre che Sony e Amazon continuano a guardare al vastissimo catalogo di personaggi collegati a Spider-Man. Secondo le indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, sarebbero almeno quattro le serie attualmente in sviluppo, anche se non è detto che tutte riescano effettivamente ad arrivare sullo schermo.