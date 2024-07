Sam Raimi sarà il regista del thriller Send Help

Il regista Sam Raimi sembra abbia stretto un accordo per occuparsi dello sviluppo e della realizzazione del thriller Send Help.

Sam Raimi ha trovato il nuovo progetto di cui si occuperà come regista: l'horror thriller Send Help, prodotto per 20th Century Studios.

L'accordo con il filmmaker sembra sia stato raggiunto, anche se il lungometraggio non ha ancora ottenuto ufficialmente il via libera alla produzione.

I primi dettagli di Send Help

Il film viene descritto come un horror thriller ambientato su un'isola, dall'atmosfera a metà tra Misery non deve morire e Castaway, il film diretto da Robert Zemeckis con star Tom Hanks.

Raimi sul set

La sceneggiatura di Send Help è firmata da Damian Shannon e Mark Swift. Nel team della produzione ci sono Zainab Azizi, presidente di Raimi Productions, e lo stesso Sam Raimi.

Il filmmaker ha recentemente diretto Doctor Strange nel Multiverso della Follia, progetto della Marvel che ha incassato 955 milioni di dollari in tutto il mondo, ritornando così nel mondo dei fumetti dopo l'esperienza avuta con i lungometraggi dedicati alle avventure di Spider-Man.

In veste di produttore, invece, si è occupato del thriller Don't Move e dell'horror Locked, con star Bill Skarsgard e Anthony Hopkins.

Spider-Man 4: Sam Raimi e le altre scelte di Marvel per dirigere il sequel

La possibile realizzazione del nuovo Spider-Man

Raimi, alcuni mesi fa, ha negato di essere al lavoro su un quarto film di Spider-Man dopo il ritorno di Tobey Maguire e in No Way Home: "Non ho alcun piano, ma mi piacerebbe farlo!".

Il regista aveva inoltre aggiunto: "Non l'ho fatto perché dovrei sapere cosa dovrebbe essere la prossima cosa che il personaggio deve imparare. Dovrei parlarne con Tobey, con gli sceneggiatori, e capire realmente quale sarebbe la sua crescita personale".

se dovesse girare un quarto film di Spider-Man, probabilmente dovrebbe delineare il percorso che dovrebbero compiere Maguire e il suo personaggio, oltre agli ostacoli da superare per ottenere personalmente quella crescita. Sam ha voluto infine specificare: "E spero che il villain sarebbe scelto in base a una rappresentazione di quell'ostacolo".