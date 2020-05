Spellbound: Alan Menken comporrà la colonna sonora del film animato

Alan Menken si occuperà della colonna sonora di un nuovo film prodotto da Sky Animation intitolato, per ora, Spellbound.

Il compositore è famoso per aver realizzato alcune delle canzoni più memorabili di film Disney come La Sirenetta e La Bella e la Bestia.

Al centro della trama di Spellbound ci sarà una ragazza che deve cercare di spezzare un incantesimo che ha diviso il suo regno in due.

Alan Menken ha dichiarato: "Sono elettrizzato all'idea di poter collaborare con così tante persone di talento e non vedo l'ora di lavorare con Vicky Jenson, Lauren Hynek ed Elizabeth Martin. Spellbound promette di essere piuttosto unico e in grado di ispirare".

Tra i film animati a cui ha lavorato l'artista, vincitore di otto premi Oscar, ci sono anche Il gobbo di Notre Dame, Pocahontas e Rapunzel - L'intreccio della torre.

Menken collaborerà al progetto con Glenn Slater e con il produttore musicale Chris Montan. La regia sarà curata da Vicky Jenson (Shrek), mentre la sceneggiatura sarà firmata da Lauren Hynek, Elizabeth Martin e Linda Woolverton.

Skydance Animation nel 2019 ha assunto John Lasseter che collaborerà alla realizzazione dei progetti dello studio, dopo aver lavorato per Pixar e Disney Animation per decenni, in collaborazione con Holly Edwards.