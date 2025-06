Spagna-Italia Under 21 per gli europei, stasera in chiaro su Rai 2: a che ora vederla anche in streaming

Le due nazionali di categoria si giocano la testa del Girone A dopo aver sconfitto la Slovacchia, paese ospitante, e la Romania: ecco come seguire l'incontro e la formazione che il C.T. Nunziata schiererà in campo.

Questa sera, martedì 17 giugno, alle ore 21:00 andrà in onda in prima serata il match clou del girone A delle qualificazioni Under 21: Italia-Spagna. La sfida rappresenta l'ultima giornata della fase preliminare e mette di fronte le due squadre già qualificate, entrambe protagoniste di un percorso impeccabile fino a questo momento. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata e i campioni in carica iberici, guidati da Santiago Denia, si giocano il primato nel gruppo.

Il torneo si sta disputando interamente in Slovacchia e, oltre a Italia e Spagna, nel nostro gruppo partecipano anche Slovacchia e Romania, entrambe sconfitte dagli Azzurrini e dagli iberici, e ferme a zero punti

Dove vedere la partita in chiaro, in streaming e telecronaca

L'incontro sarà trasmesso in chiaro e in diretta TV su Rai 2, con calcio d'inizio fissato alle 21:00 alla City Arena di Trnava. Il collegamento partirà alle 20:50 con lo speciale pre-partita condotto da Francesca Spaziani Testa e Ubaldo Righetti, che introdurranno la sfida.

Carmine Nunziata, C.T. della Nazionale

La telecronaca sarà affidata a Luca De Capitani, affiancato dal commento tecnico di Antonio Di Gennaro, mentre Alessandra D'Angiò seguirà la partita direttamente dal campo. Per chi preferisce lo streaming, l'incontro sarà disponibile su RaiPlay, accessibile da PC, smartphone e tablet tramite browser o app ufficiale.

Le probabili formazioni

SPAGNA U21 (4-2-3-1): Iturbe; Pubill, Mosquera, Tarrega, Bueno; Guerra, Turrientes; Sanchez, Torre, Lopez; Joseph. Ct. Denia.

ITALIA U21 (4-3-2-1): Desplanches; Zanotti, Coppola, Pirola, Ruggeri; Fabbian, Prati, Ndour; Casadei, Koleosho; Gnonto. Ct. Nunziata.

La classifica del girone A