Spagna-Italia stasera in chiaro: dove vedere in tv e in streaming la semifinale di Nations League

Spagna-Italia è la partita valida per la semifinale di Nations League: ecco dove vederla in tv, in streaming e le probabili formazioni.

Spagna-Italia è la partita in programma stasera, 15 giugno, alle 20:45 valida come semifinale della Nations League. Il match si disputa allo stadio De Grolsch Veste di Ensched, in Olanda. La vincente sfiderà in finale la Croazia che ieri ha sconfitto l'Olanda. Ecco come seguire, in chiaro e in streaming, l'incontro e le probabili formazioni.

Spagna-Italia: dove vederla in TV

Spagna-Italia sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 a partire dalle 20.35, subito dopo il Tg1, In studio ci saranno Alessandro Antinelli, Lele Adani. L'incontro sarà visibile anche su Sky: Sky Sport Uno (canale 201).

Spagna-Italia: come seguirla in streaming

Spagna-Italia sarà trasmessa in streaming gratuito da RaiPlay e su Sky Go e NOW per gli abbonati alla piattaforma.

Spagna-Italia: Telecronisti

La partita sarà commentata su Rai 1 da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, gli interventi da bordocampo sono affidati a Tiziana Alla, le interviste ad Andrea Riscassi. Su Sky ascolteremo le voci di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Spagna-Italia: Probabili Formazioni

SPAGNA (4-3-3): Kepa; Carvajal, Laporte, Le Normand, Jordi Alba; Gavi, Rodri, Merino; Asensio, Morata, Ansu Fati. CT. De La Fuente

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Zaniolo, Immobile, Raspadori. CT. Mancini