In Spagna i cinema potrebbero riaprire a partire dal 25 maggio

I cinema in Spagna potrebbero essere riaperti a partire dal 25 maggio, dopo che i professionisti del settore e il governo hanno trovato un compromesso per un riavvio delle attività in modo da sfruttare l'estate, periodo da sempre molto redditizio ai box office locali.

La Fase 2, tuttavia, non coinvolgerà città come Madrid, Barcellona, Valencia, Malaga e Granada, che riprenderanno invece le attività a partire dall'8 giugno.

Il progressivo allentamento delle misure di sicurezza per limitare la diffusione del contagio è però alle prese con molte incognite relative alla proroga dello stato di allarme che attualmente è in vigore fino al 24 maggio. Le misure stabilite a livello nazionale non dovrebbero essere prolungate, facendo quindi passare la gestione della sanità alle 17 comunità autonome spagnole.

Alla riapertura delle sale durante la Fase 2 si prevede una disponibilitò di posti pari al 33%, mentre nella Fase 3 si dovrebbe salire al 50%. Le singole strutture potrebbero però decidere, in base al numero di contagi e alla situazione locale, le modalità previste per la riapertura. Secondo quanto riporta e-duesse, i film che verranno distribuiti in Spagna dopo la riapertura dei cinema saranno Pinocchio di Matteo Garrone (3 luglio), The Purge 5 (10 luglio), Tenet (17 luglio), Mulan (24 luglio), la commedia spagnola Padre no hay mas que uno 2 (7 agosto), Wonder Woman 1984 (14 agosto), il film d'animazione The One and Only Ivan (21 agosto) e SpongeBob - Amici in fuga, a cui seguiranno A Quiet Place 2 (4 settembre), The King's Man (18 settembre).

Il governo spagnolo ha stanziato 76 milioni di euro a fondo perduto da destinare al settore della cultura, di cui 13,2 dovrebbero essere destinati alle sale per sostenere una campagna di riapertura progettata in collaborazione con FEDECINE (Federazione dei distributori spagnoli).