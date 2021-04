Space Jam: A New Legacy: Zendaya doppierà Lola Bunny

Entertainment Weekly ha annunciato che sarà Zendaya a occuparsi del doppiaggio di Lola Bunny in Space Jam: A New Legacy e a raccogliere il testimone di Kath Soucie, che ha doppiato lo stesso personaggio in Space Jam nel 1996.

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

La notizia ha soddisfatto tutti i fan di Zendaya Coleman, felici di ascoltare la loro beniamina doppiare Lola Bunny in Space Jam: A New Legacy. Secondo quanto riportato da Comic Book, il film racconterà la storia di LeBron James e di suo figlio Dom intrappolati in un mondo digitale da una malvagia intelligenza artificiale. Se vorrà sopravvivere, il campione NBA dovrà guidare i Looney Tunes alla vittoria contro un team di atleti digitali. Ovviamente, la vittoria o la sconfitta illumineranno l'esistenza di LeBron James e lo porteranno a considerare il rapporto con suo figlio sotto un'ottica differente.

Zendaya si unisce a un cast che comprende già i nomi di LeBron James, Don Cheadle, Khris Davis, Sonequa Martin-Green, Cedric Joe, Jeff Bergman ed Eric Bauza. A dirigere il progetto è stato Malcolm D. Lee, a partire da una sceneggiatura firmata da Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler e Terence Nance. Space Jam: A New Legacy, di cui oggi è uscito il trailer, sarà distribuito in day-and-date a partire dal prossimo 16 luglio.

Zendaya è celebre per aver interpretato M.J. nei film del franchise di Spider-Man, per aver recitato in The Greatest Showman, Malcolm & Marie e, infine, in Euphoria. Per quest'ultimo ruolo, Zendaya ha vinto un Emmy Awards come miglior attrice in una serie drammatica.