Sorrento: rinviate le Giornate Professionali di Cinema 2020

La 43ª edizione delle Giornate Professionali di Cinema, che si sarebbero dovute svolgere a Sorrento dal 30 novembre al 3 dicembre, è stata rinviata. L'evoluzione della situazione sanitaria delle ultime settimane, con l'impennata di casi degli ultimi giorni, impone uno slittamento delle date di svolgimento della manifestazione.

A darne comunicazione l'Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) organizzatrice della manifestazione in collaborazione con l'ANICA e il sostegno della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e del Comune di Sorrento.

Giorgio Ferrero, delegato ANEC all'organizzazione delle Giornate Professionali, ha dichiarato: "Forti di una edizione strepitosa nel 2019, eravamo pronti già a fine luglio con l'organizzazione della nuova edizione fiduciosi di poter offrire un appuntamento dove l'intera filiera cinema avrebbe potuto incontrarsi nuovamente alla vigilia delle festività natalizie. Siamo comunque già al lavoro con il Direttore generale Simone Gialdini e con gli uffici ANEC per riposizionare la manifestazione dopo le festività".

Il Presidente Anec Mario Lorini ha commentato: "L'attuale situazione ci obbliga, nostro malgrado, a rinviare uno dei momenti più importanti per gli addetti ai lavori, le Giornate Professionali - afferma il- Una decisione condivisa assieme al comparto distributivo con il quale continueremo a lavorare per realizzare la nuova edizione, da tenersi - rassicura - non appena le condizioni ce lo consentiranno".

Ecco la dichiarazione di Luigi Lonigro, Presidente della sezione distributori Anica: "Le giornate professionali di Sorrento sono un momento di incontro molto importante per tutta l'industria in cui oltre a presentare i listini per l'anno a venire, si analizza il lavoro svolto e si pianifica il futuro. Inoltre è un momento di confronto di cui tutti, oggi più che mai, sentiamo la necessità. Ci auguriamo che si possa trattare di un semplice rinvio e non di una cancellazione".

Le Giornate professionali di Cinema di Sorrento, compatibilmente con le misure sanitarie che saranno in vigore, si svolgeranno nei prossimi mesi.