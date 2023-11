Sorrento: il programma del 1 dicembre delle Giornate Professionali di Cinema

Si conclude a Sorrento la 46^ edizione delle Giornate Professionali di Cinema con gli ultimi appuntamenti previsti per il 1° dicembre: è la volta di Arthouse, Cat people, Wanted cinema e Adler entertainment a presentare i propri listini nella Sala Sirene dell'Hilton Palace.

Risultati straordinari quelli ottenuti in questi giorni a Sorrento: oltre 1500 accreditati, 2500 studenti nelle matinée nelle scuole, oltre 2000 spettatori nelle proiezioni per la città.

Di rilievo nel mondo del cinema il panel di oggi, intitolato "Collaborazione, Comunicazione e Tempestività" e moderato dal Direttore generale ANEC Simone Gialdini, FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali - ha lanciato ufficialmente "IL CINEMA SIETE VOI", la prima campagna a livello europeo contro il camcording (la registrazione in sala cinematografica dell'audio e/o del video dei film), iniziativa promossa in collaborazione con ANEC, ANICA ed MPA, e con il supporto di Deluxe.

La manifestazione, principale appuntamento professionale dell'industria cinematografica italiana, è organizzata dall'ANEC in collaborazione con l'ANICA, con il sostegno della Direzione generale Cinema e Audiovisivo, del Comune di Sorrento, della Regione Campania e della SIAE; con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica; Main Media Partner Cinecittà News; Official Mobility Partner Tesla; Cultural Partner Green Cross Italia e FAPAV; Main Technical Partner Cinemeccanica.