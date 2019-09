Sophie Turner, star de Il Trono di Spade, protagonista della serie Survive

Sophie Turner, dopo il successo della serie Il Trono di Spade, tornerà a recitare in una serie in occasione di Survive, un progetto destinato alla piattaforma Quibi.

Il servizio proporrà ai propri utenti contenuti suddivisi in episodi di breve durata e debutterà prossimamente negli Stati Uniti.

La serie Survive vedrà Sophie Turner interpretare Jane, una giovane donna che viene coinvolta in un incidente aereo. Nel cast ci sarà inoltre Corey Hawkins (24: Legacy) nella parte di un altro passeggero. I due saranno gli unici sopravvissuti e dovranno affrontare un viaggio attraverso la natura selvaggia, affrontando delle condizioni brutali e dei traumi personali.

Lo show si basa sul romanzo scritto nel 2012 da Alex Morel.

Sophie Turner in una scena di Josie

Tra le pagine Jane è una teenager con tendenze suicide che aveva progettato di avere un'overdose nel bagno dell'aereo, vedendo il suo piano andare in pezzi. Paul è invece uno snowboarder e cerca di unire le forze con lei per riuscire a rimanere in vita.

Sophie Turner ha dichiarato: "Non potrei essere più onorata nell'interpretare il ruolo di Jane in Survive per Quibi. Si tratta di un personaggio complesso che lotta contro il destino per salvare la sua vita, trovare la propria forza e il coraggio. Spero solo che questo progetto possa avere un impatto su chiunque ha dei problemi di autostima in modo che le persone capiscano che sono più coraggiose di quanto possano pensare e cerchino di avere il sostegno di cui avevano bisogno".

La sceneggiatura è firmata da Richard Abate e Jeremy Ungar, mentre alla regia ci sarà Mark Pellington.