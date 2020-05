Sophie Turner mostra il pancione nelle nuove foto con Joe Jonas

Sophie Turner e Joe Jonas sono stati immortalati mentre fanno una breve passeggiata a Los Angeles e le nuove foto confermano la gravidanza della star del Trono di Spade.

La coppia aveva infatti deciso di non commentare le indiscrezioni apparse online nel mese di febbraio in cui si annunciava che l'interprete di Sansa è incinta del primo figlio.

Gli scatti tolgono ora ogni dubbio ai fan di Sophie Turner: la ventiquattrenne, indossando un paio di leggings e una felpa, non ha nascosto il pancione preferendo la comodità senza pensare particolarmente al proprio look. L'attrice e Joe Jonas hanno preferito non rilasciare alcuna dichiarazione ufficiale e mantenere il segreto scegliendo indumenti ampi e larghi, cercando in ogni modo di non subire invasioni nella propria privacy.

Sophie e Joe si sono sposati a Las Vegas nel mese di maggio 2019 e successivamente in Francia. L'attrice aveva rivelato che non avrebbe mai pensato si sarebbe sposata così giovane prima di incontrare la star dei Jonas Brothers, essendo persino convinta che sarebbe stata destinata a rimanere single per sempre: "Ma quando trovi la persona giusta semplicemente lo sai. Mi sento più anziana rispetto alla mia età anagrafica e ho avuto abbastanza esperienze per essere consapevole".