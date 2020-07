Sophie Turner e Joe Jonas diventano genitori: è nata la loro prima figlia

Sophie Turner, la star della serie Il Trono di Spade, è diventata mamma di una bambina chiamata Willa. La figlia dell'attrice e di Joe Jonas, secondo quanto riportato dal sito TMZ, è nata mercoledì 22 luglio 2020.

La coppia ha mantenuto per alcuni giorni la propria privacy e solo ora è emersa online la notizia del parto avvenuto in un ospedale di Los Angeles. Sophie Turner e Joe Jonas si sono sposati a Las Vegas nel mese di maggio 2019 e successivamente in Francia.

L'attrice aveva rivelato che non avrebbe mai pensato si sarebbe sposata così giovane prima di incontrare la star dei Jonas Brothers, essendo persino convinta che sarebbe stata destinata a rimanere single per sempre: "Ma quando trovi la persona giusta semplicemente lo sai. Mi sento più anziana rispetto alla mia età anagrafica e ho avuto abbastanza esperienze per essere consapevole".

Sophie e Joe non hanno mai annunciato ufficialmente la notizia della gravidanza, confermata poi dalle foto dell'attrice con il pancione. Nelle ultime settimane a Los Angeles l'attrice era apparsa in compagnia del marito e della madre, presenza che aveva fatto ipotizzare ai fan che la nascita era imminente.