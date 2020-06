Sophie Turner incinta all'ottavo mese si unisce alle proteste per Black Lives Matter

Sophie Turner è incinta, ma essere all'ottavo di gravidanza non le ha impedito di unirsi alle proteste per sostenere il movimento Black Lives Matter, come dimostrano le foto e il video condivisi online.

La star della serie Il Trono di Spade e il marito Joe Jonas hanno infatti partecipato all'iniziativa che si è svolta sabato a Los Angeles.

Le immagini pubblicate online dall'attrice e dal cantante mostrano la coppia con i cartelli su cui era stato scritto un messaggio contro il razzismo e mentre partecipano alla protesta pacifica.

Sophie Turner, che dovrebbe diventare madre alla fine di giugno o nelle prime settimane di luglio, non si è fatta ostacolare dalla gravidanza e ha sfilato per le strade di Los Angeles accanto a Joe Jonas.

L'interprete di Sansa nello show tratto dai romanzi di George R.R. Martin aveva aggiunto il messaggio "Nessuna giustizia, nessuna pace" al proprio post che contiene le foto. Joe ha invece semplicemente ricordato Blacki Live Matter.

Tra i commenti al post di Sophie Turner c'è anche quello della sua collega Alexandra Shipp che ha scritto: "Sono così orgogliosa di te. So quanto sia difficile attualmente essere lì fuori e il tuo coraggio significa tantissimo. Sono costantemente ammirata dalla tua forza. Grazie per tutto questo, Regina, ti voglio follemente bene".