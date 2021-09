Sophie Ellis Bextor: "Sono stata stuprata quando avevo 17 anni"

Sophie Ellis Bextor ha rivelato di essere stata stuprata all'età 17 anni da un musicista ventinovenne. La cantautrice e modella inglese ha incontrato l'uomo, che lei chiama "Jim", ad un concerto e ha accettato di seguirlo nel suo appartamento dove lui l'ha violentata.

La cantante di Murder on the Dancefloor ha detto che l'uomo si è preso la sua verginità nonostante lei gli avesse espressamente detto che non voleva fare sesso con lui. Parlando per la prima volta dell'incidente, Sophie ha spiegato al Daily Mail che era sessualmente inesperta e che all'età di 16 anni aveva "baciato solo un paio di ragazzi e non aveva mai avuto un fidanzato".

All'età di 17 anni la Ellis Bextor sapeva già che da grande sarebbe diventata una musicista e per questo motivo aveva iniziato ad andare ai concerti. Una sera Jim, un chitarrista più grande di lei, la invitò a casa sua per farle "vedere i suoi libri di storia", dopo aver scoperto che Sophie era un'appassionata.

"Jim e io abbiamo iniziato a baciarci e prima che me ne rendessi conto eravamo sul suo letto e lui mi ha tolto le mutande." Ha raccontato la cantante. "Gli ho detto: 'No, non voglio' ma non ha fatto alcuna differenza. Non mi ha ascoltata e ha fatto sesso con me e io me ne sono vergognata per anni. È stato così che ho perso la verginità e mi sono sentita stupida per tanto tempo".