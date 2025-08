Sophie Codegoni contro Basciano, svolta nel caso: lui rifiuta il braccialetto elettronico e va ai domiciliari

L'ex gieffino Alessandro Basciano è finito agli arresti domiciliari dopo la denuncia per stalking dell'ex Sophie Codegoni. Una misura diventata definitiva oggi, dopo che ha di fatto rifiutato il braccialetto elettronico non presentandosi al Commissariato di polizia a Milano per l'applicazione.

Il diretto interessato, però, ha tentato di motivare la propria assenza attraverso il suo avvocato, Leonardo D'Erasmo, che ha informato la polizia del fatto che il suo assistito non risiederebbe più in Italia ma alle Canarie.

Le indagini per stalking e le accuse di Sophie Codegoni

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia

Alessandro Basciano era stato arrestato a novembre 2024 nell'inchiesta portata avanti dall'aggiunta Letizia Mannella e dal pm Antonio Pansa, nata dalla denuncia dell'ex compagna Sophie Codegoni, madre di sua figlia Celine Blue, nata a maggio 2023.

Una storia d'amore nata durante il Grande Fratello Vip 6 ma caratterizzata da molti alti e bassi. Dopo la proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia, e dopo la nascita della bambina, infatti, erano cominciati quelli che l'accusa ha definito veri e propri atteggiamenti persecutori di Basciano. "Condotte idonee a generare un perdurante stato di ansia e paura", tanto da costringere Sophie Codegoni a modificare le proprie abitudini quotidiane.

Adducendo come prove diverse chat e la testimonianza di amici e conoscenti (uno dei quali sarebbe stato picchiato dal DJ genovese solo per essere stato trovato in compagnia della modella), il 28 novembre scorso l'ex compagna ha confermato le accuse.

L'evoluzione del caso Basciano: dall'arresto al ricorso della Procura

Dopo l'arresto, l'ex concorrente del GF era stato scarcerato (appena 48 ore dopo), ma, dopo il ricorso della Procura, i giudici avevano stabilito il divieto di avvicinamento all'ex compagna e alla figlia, che anche dopo la fine della relazione è rimasta sempre con la mamma.

La Cassazione aveva poi applicato una nuova misura cautelativa: l'applicazione del braccialetto elettronico. Per ragioni legate alla scarsità dei dispositivi, Alessandro Basciano ha visto rimandare fino a oggi, mercoledì 6 agosto, il proprio "appuntamento" al commissariato di Polizia.

Di fronte al suo diniego, dovuto, secondo il suo avvocato, al fatto che non ha più una residenza in Italia, la misura potrebbe ora aggravarsi.

Appena Alessandro Basciano tornerà in Italia, infatti, dovrebbero scattare per lui gli arresti domiciliari.