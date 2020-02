Sophia Lillis nel cast del thriller The Thicket

Sophia Lillis, la sta di It, reciterà nel thriller The Thicket accanto a star del calibro di Noomi Rapace, Charlie Plummer e Peter Dinklage. Il film è attualmente in fase di pre-produzione e le riprese inizieranno nei prossimi mesi.

Il progetto è un adattamento del romanzo scritto da Joe R. Lansdale, mentre la sceneggiatura è firmata da Chris Kelley e la regia sarà di Elliott Lester (Nightingale).

La storia di The Thicket ha come protagonista un ragazzo chiamato Jack, la parte affidata a Charlie Plummer, che intraprende un'epica missione per salvare sua sorella, ruolo che verrà interpretato da Sophia Lillis, dopo che viene rapita dall'assassina Cut Throat Bill (Noomi Rapace) e dalla sua gang. Jack chiede quindi l'aiuto di un cacciatore di taglie chiamato Reginald Jones (Peter Dinklage), figlio di un ex schiavo e una furba prostituta di strada. I tre iniziano a cercare la ragazza in un'area chiamata The Big Thicket, un posto dove regnano il caos e la violenza.

Nel team di produttori ci saranno Giannia Nunnari di Hollwyood Gang, Dinklage e David Ginsberg, Matt Hookings, Shannon Gaulding e Andre L III.