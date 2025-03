Sony: la TV BRAVIA XR, XR-85X90L da 85 pollici è in sconto su Amazon

Se alla ricerca di un nuovo schermo per godervi le vostre passioni, vi segnaliamo che su Amazon la TV Sony BRAVIA XR, XR-85X90L da 85 pollici è attualmente in offerta.

La TV Sony BRAVIA XR, XR-85X90L da 85 pollici è in sconto su Amazon. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo di segnalazione, potete trovarla a 1699,00€ con uno sconto del 6% sul prezzo mediano indicato (1.799,00€). I dettagli relativi al TV in questione sono disponibili passando dal box seguente, o cliccando su questo indirizzo. La TV Sony BRAVIA XR-85X90L da 85 pollici è venduta e spedita da Amazon.

Una TV che sorprende

Se la visione perfetta e l'audio avvolgente sono ciò che cercate, la Sony BRAVIA XR, XR-85X90L da 85 pollici è la risposta giusta. Con il suo display Full Array LED, ogni scena prende vita con una luminosità invidiabile, mentre il contrasto e la profondità regalano una visione curate. Non più dettagli sacrificati all'ombra o luci spente: ogni competizione, ogni film, ogni partita è resa con una chiarezza fa sentire parte integrante dell'azione.

Non è solo una questione di immagine: il sistema Acoustic Multi Audio trasforma l'esperienza sonora, creando un ambiente in cui il suono sembra provenire direttamente dalla fonte originale. La tecnologia audio di Sony si integra con la qualità visiva, rendendo ogni partita, ogni film, ogni momento realistico. Il design della cornice in alluminio Seamless Edge aggiunge eleganza.

Inoltre, grazie alla compatibilità con PlayStation 5 e la modalità Auto Low Latency, ogni sessione di gioco è fluida e senza ritardi. Con la Google TV, avrete a portata di mano oltre 700.000 film e serie TV, organizzati secondo i vostri gusti, e la comodità di una ricerca vocale per navigare senza sforzo.