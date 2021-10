Sono ancora vivo, Roberto Saviano presenta la sua graphic novel: ecco dove

BAO Publishing ha annunciato l'uscita in libreria di Sono ancora vivo, il primo graphic novel scritto da Roberto Saviano: ecco gli appuntamenti dal vivo!

BAO Publishing è orgogliosa di annunciare l'uscita in libreria di Sono ancora vivo, il primo graphic novel scritto da Roberto Saviano, con i disegni di Asaf Hanuka.

Con semplicità e disincanto, attraverso brevi capitoli di una intensità lucida e allucinante, Roberto Saviano sceneggia per la prima volta un libro a fumetti e ne affida i disegni ad Asaf Hanuka per raccontare uno degli aspetti più difficili della propria esistenza: la protezione costante che gli permette di restare in vita.

Dipanandosi come un dialogo tra lo scrittore e il disegnatore, il libro racconta con candore un lato inedito del giornalista e scrittore, regalandoci la sua opera a oggi più personale. Sono ancora vivo è disponibile il libreria dal 12 ottobre 2021 e per l'occasione Roberto Saviano sarà disponibile per diversi appuntamenti di firma copie in giro per l'Italia: oggi 12 ottobre alle ore 17:00 a Milano, presso La Feltrinelli di Piazza Piemonte 2; giovedì 14 ottobre alle ore 17:00 a Roma presso La Feltrinelli di Galleria Alberto Sordi 33; sabato 16 ottobre alle ore 17:00 a Bologna presso La Feltrinelli di Piazza Ravegnana 1; domenica 17 ottobre alle ore 17:00 a Torino presso il Salone del Libro allo stand BAO.

Roberto Saviano è nato a Napoli nel 1979. Nel 2006 pubblica Gomorra (Mondadori) e da quel momento vive sotto scorta per le minacce seguite al suo lavoro d'inchiesta. È scrittore e sceneggiatore. Dopo Gomorra ha scritto, tra gli altri, Vieni via con me (Feltrinelli 2011), ZeroZeroZero (Feltrinelli 2013), La paranza dei bambini (Feltrinelli 2016), Bacio feroce (Feltrinelli 2017), In mare non esistono taxi (Contrasto 2019), Gridalo (Bompiani 2020). Nel 2008 ha vinto il Grand Prix du Jury a Cannes per il film Gomorra e nel 2019 l'Orso d'argento a Berlino per la sceneggiatura de La paranza dei bambini. È ideatore delle serie Gomorra e ZeroZeroZero, dirige per Bompiani la collana Munizioni ed è autore e interprete del podcast "Le mani sul mondo" prodotto da Audible.