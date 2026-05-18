Sonic 4, riprese finite: prima occhiata al nuovo villain del franchise

Le riprese del quarto capitolo del franchise di successo di Paramount Pictures sono appena terminate e adesso possiamo dare uno sguardo al cattivo di questa nuova storia

Jeff Fowler ha segnato un'importante tappa nella produzione di Sonic 4 con un'anteprima che ha fatto scatenare l'entusiasmo dei fan per il debutto in live-action del loro cattivo preferito.

Le riprese del quarto capitolo del franchise sono infatti ufficialmente terminate. Fowler ha quindi condiviso sui social media una foto dal set in cui posa accanto al cattivo della storia che farà il suo debutto nel prossimo capitolo della saga: Metal Sonic.

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La prima immagine di Metal Sonic in Sonic 4

Ora possiamo finalmente vedere ritratto la versione cinematografica di Metal Sonic in una foto al fianco proprio del regista. "E le riprese di Sonic 4 sono terminate!!!", ha scritto Fowler. "A nome di questo fantastico cast e della troupe, abbiamo girato il MIGLIOR film di Sonic mai realizzato e non vediamo l'ora di condividerlo".

Chi è Metal Sonic nel franchise videoludico

Metal Sonic è uno dei villain più iconici e pericolosi dell'universo di Sonic the Hedgehog. Creato dal malvagio Doctor Eggman, Metal Sonic è una versione robotica di Sonic progettata per superarlo in velocità, forza e capacità di combattimento. Il personaggio ha debuttato nel 1993 nel videogioco Sonic CD ed è diventato rapidamente uno degli antagonisti più amati della saga grazie al suo design minaccioso e al suo legame diretto con il protagonista.

A differenza di molti altri robot creati da Eggman, Metal Sonic sviluppa nel tempo una propria personalità e una forte ossessione nei confronti di Sonic, che considera il suo rivale assoluto. Freddo, silenzioso e spietato, rappresenta una sorta di lato oscuro del celebre riccio blu, incarnando l'idea di una macchina perfetta priva però di empatia o umanità. Nel corso degli anni è apparso in numerosi giochi, serie animate e fumetti del franchise, diventando uno dei personaggi più riconoscibili e popolari dell'intero universo di Sonic.

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Quando esce al cinema il quarto film della saga

Sonic 4 uscirà nelle sale il 19 marzo 2027. Kristen Bell si è unita al cast prestando la voce ad Amy Rose in questo capitolo. Ben Schwartz è tornato a doppiare Sonic, mentre nel cast figurano anche Jim Carrey, James Marsden e Tika Sumpter.

Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara sono i produttori del progetto. Complessivamente, il franchise di Sonic ha superato il miliardo di dollari al box-office mondiale. Il terzo film, Sonic 3 - Il Film, è diventato il più redditizio della serie, incassando oltre 490 milioni di dollari in tutto il mondo.