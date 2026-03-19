Sonic 4 - Il Film: Paramount svela se Jim Carrey tornerà nel sequel

Paramount Pictures, condividendo il video in cui si svela il design del titolo, ha svelato se Jim Carrey sarà coinvolto in Sonic 4 - Il Film.

Il nuovo film tratto dai videogiochi targati Sega arriverà nelle sale americane tra un anno esatto, il 19 marzo 2027.

Le anticipazioni contenute nel video

Nel filmato promozionale diffuso online dallo studio, Paramount ha ufficialmente confermato il ritorno di Jim Carrey nel ruolo del Dottor Robotnik.

Lo studio, inoltre, ha mostrato brevemente il personaggio di Amy Rose, interpretato da Kristen Bell, riconoscibile per il suo colore rosa.

Ecco il video in cui si mostrano i personaggi che saranno coinvolti nella quarta avventura dell'amato personaggio dei videogame.

Chi reciterà in Sonic 4 - Il Film

Tra i ritorni nel cast, come confermato anche dal video, ci sono quindi Ben Schwartz che dà voce a Sonic, Idris Elba che interpreta Knuckles, Keanu Reeves che ha il ruolo di Shadow, James Marsden che è Tom, Tika Sumpter che ha la parte di Maddie, Colleen O'Shaughenessey nei panni di Tails, e Lee Majdoub che è l'Agente Stone.

Alla regia del sequel, le cui riprese sono già iniziate, c'è ancora una volta Jeff Fowler, mentre nel team della produzione ci sono Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara.

Tra i nuovi arrivi nel cast ci saranno, oltre a Kristen Bell, anche Ben Kingsley, Matt Berry, Nick Offerman e Richard Ayoade.

Attualmente non è stata svelata la trama del film che spera di replicare il successo al box office ottenuto dal franchise. I film precedenti, in totale, hanno infatti incassato oltre 1.2 miliardi di dollari.